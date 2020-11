La plateforme de streaming a réalisé qu’elle a un large public assoiffé de productions basées sur des jeux vidéo, pas pour rien a plus de 10 adaptations en développement basées sur ce genre sur la liste et deux autres pourraient être ajoutées. Netflix pourrait développer les séries Splinter Cell et Cyberpunk 2077, la vraie question est de savoir si Keanu Reeves apparaîtra ou non.

‘Le sorceleur’ a été une série à succès l’année dernière, sa façon inhabituelle de raconter l’histoire ainsi que les scènes d’action et bien sûr, avoir Henry Cavill à la barre ont été des gestes décisifs pour qu’elle reste dans le top dix de la plate-forme pendant plusieurs semaines.

Mais il reste encore beaucoup à voir, déterminé à investir ce qui est nécessaire pour nous garder collés à la plateforme, Netflix pourrait développer des séries de Splinter Cell et Cyberpunk 2077, selon les informations de We Got This Covered, qui doivent être manipulées avec soin, dit-on qu’il y a deux projets en cours basés sur les deux jeux vidéo de Ubisoft et CD Projekt (qui a également produit The Witcher). Le plus drôle, c’est que ce dernier a l’acteur Reeves dans le casting des personnages, donc la question de ses revenus est assez évidente.

Il n’y a toujours pas d’informations officielles à ce sujet, mais on dit qu’il est impliqué dans l’adaptation, donc ils pourraient bientôt nous surprendre et le voir sur le petit écran avec plus de scènes d’action, ce que l’acteur nous a récemment utilisé . Eh bien, en partie, parce que cette année, il a sorti «Bill and Ted: Face the Music» en salles, mais travaille actuellement sur le quatrième opus de «The Matrix».