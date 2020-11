L’une des séries les mieux reçues sur la plate-forme DC Universe par le public est «Titans», qui nous a présenté ce groupe de héros d’un point de vue plus adulte et plus sombre et après le grand succès des deux premières saisons, il a finalement été annoncé qu’un troisième est déjà en cours d’élaboration et pour faire monter les attentes, il a été annoncé Changement de look de Starfire dans «Titans».

L’un des personnages qui a attiré l’attention avant le lancement de la série était Starfire, joué par l’actrice Anna Diop, puisque le personnage n’avait pas été montré comme afro-américain, en plus de cela il y avait un changement radical dans sa tenue qui a été expliqué et changé au fil des deux saisons et il semble que l’évolution du personnage se poursuivra pour ces nouveaux chapitres.

A travers leurs réseaux sociaux, Boris Mojsovski directeur de la photographie a présenté le Le nouveau look de Starfire change dans ‘Titans’, où vous pouvez voir l’actrice aux cheveux bouclés et au chemisier violet, un peu similaire à l’apparence de la deuxième saison.

Mais non seulement Starfire aura un changement dans la troisième saison de “ Titans ”, car le personnage de Jason Todd deviendra finalement Chaperon rougeBien que la forme sous laquelle il prendra l’identité soit inconnue, il faut se rappeler que dans les bandes dessinées, Jason Todd meurt aux mains du Joker et est ramené à la vie pour reprendre désormais le manteau de Red Hood.