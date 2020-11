Même si la carrière de Dwayne Johnson a été relativement court à Hollywood, il est devenu l’un des chouchous de l’industrie, puisque ses films sont des succès immédiats, il fait donc partie de plusieurs franchises importantes telles que ‘Rapide et furieux’ et bientôt dans DC Extended Universe et pour Netflix, il n’a pas été indifférent, alors vous prépare un film pour la plate-forme de streaming et récemment une nouvelle photo de Dwayne Johnson a été révélée pour ‘Avis rouge’.

“ Avis rouge ” est l’un des plus gros paris de Netflix pour 2021, car le film sera en vedette Gal Gadot, Dwayne «The Rock» Johnson et Ryan Reynolds, où l’actrice jouera un voleur et “The Rock”, sera un agent d’Interpol qui tentera de l’arrêter, mais la première de ce film est prévue pour 2021.

A travers ses réseaux sociaux, l’ancien lutteur a rappelé aux fans ses débuts, depuis qu’il a publié un Nouvelle photo de Dwayne Johnson pour ‘Red Notice’, où vous pouvez voir l’acteur avec une chemise à col haut, qui rappelle une photo de l’acteur devenue virale où il peut être vu avec une chemise à col montant, un jean, un sac banane et une chaîne, curieusement la production de ‘Red Remarquez ‘a utilisé cette même tenue comme costume d’Halloween comme une blague sur l’ancien athlète, qu’il a pris avec beaucoup de grâce.

le la première de ‘Red Notice’ est prévue pour 2021, Sans préciser pour l’instant un mois, bien que cela soit prévu pour le milieu de l’année, puisque la phase d’enregistrement s’est terminée il y a quelques semaines et passera à la phase de post-production, nous devrons donc attendre que Netflix la rende officielle.