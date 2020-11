Le tournage des prochaines aventures de Geralt of Rivia se poursuit sans aucun retard et avec une grande discrétion pour éviter les spoilers, cependant, parfois ces derniers échouent un peu à la production, car une fois de plus ils ont révélé de nouvelles photos des enregistrements de ‘The Witcher 2’, où vous pouvez voir certains des personnages de la série.

Auparavant, les internautes partageaient des images tirées des décors de l’émission, où vous pouvez voir de Ciri (Freya Allan) en formation à Kaer Morhen à la nouvelle armure de l’armée nilfgaardienne, ce qui donne une idée des changements que le live-action aura. et les histoires qui pourraient être présentées.

Maintenant, le photographe Peter Lau a partagé sur son compte Facebook de nouvelles photos divulguées des enregistrements de “ The Witcher 2 ” réalisés à Fountains Abbey dans le Yorkshire, qui montrent la créatrice du projet, Lauren S.Hissrich qui parle avec Cahir (Eamon Farren), tandis qu’à ses côtés il est Yenenfer (Anya Chalotra) marchant à côté de lui et tu peux aussi voir Stregobor (Lars Mikkelsen) et Vilgefortz (Mahesh Jadu).

Publié par Peter Lau le mardi 3 novembre 2020

Les acteurs portent leurs costumes sous des vestes pour les couvrir du froid du champ libre, ce qui signifie qu’au moment de prendre les photos, ils étaient dans un moment de repos ou attendaient le début de leurs activités.

Publié par Peter Lau le lundi 2 novembre 2020

Pour le moment, le tournage de la deuxième saison de ‘The Witcher’ se poursuit sans aucun problème, sa première sur la plateforme Netflix devrait donc avoir lieu à la mi-2021, ceci s’il n’y a plus de retard causé par le coronavirus.