Mexico.- Le film nouvelle commande, en tête des ventes au box-office lors de sa première semaine de présentation, avec une participation de 200 mille personnes.

Avec ces chiffres, il se classe comme le film numéro un au box-office et le film mexicain le plus populaire en 2020.

Son directeur Michel Franco a remercié le public qui a quitté ses maisons pour aller au cinéma:

«Ceux d’entre nous qui appliquent le Nouvel Ordre sont très reconnaissants à ceux qui l’ont vu.

Premièrement, parce qu’il est important de motiver une large discussion sur la discrimination, le racisme et l’abus de pouvoir. Deuxièmement, parce que nous soutenons la réactivation de la communauté cinématographique nationale, touchée par la pandémie. Par conséquent, nous avons décidé de faire une première dans les salles de cinéma et non sur les plateformes numériques. Il est maintenant temps de parler des problèmes qui nous divisent ».

Pour sa part, l’acteur Diego Boneta il a souligné:

«L’attrait de« Nuevo Orden »s’explique par le fait qu’il est le résultat du talent, du soin et de l’originalité de la communauté cinématographique mexicaine. Un travail d’équipe qui produit un film réalisé du début à la fin dans notre pays. A ceux qui ne l’ont pas vu, je dis: allons au cinéma! ».

De quoi parle New Order?

Les inégalités économiques et sociales et la corruption au Mexique ont déclenché une révolution chaotique dans laquelle les lignes éthiques et morales s’estompent.

Derrière ce Nouvel Ordre mis en œuvre par les politiciens et les militaires, les émotions qui ont motivé la rébellion seront complètement censurées.

Scène de «New Order» / Photo: avec l’aimable autorisation de Videocine

Le Nouvel Ordre est une dystopie, une histoire d’actualité, d’actualité et nécessaire, c’est un avertissement, a estimé Michel Franco lors d’une conférence de presse au Mexique.

Il est opportun, mais c’était circonstanciel, puisque la planification a commencé il y a six ans; Franco a estimé qu’il devrait être publié le plus tôt possible au Mexique, car si les problèmes sociaux auxquels il s’attaque ne sont pas exclusifs à notre pays, c’est un avertissement.

Tous les talents artistiques et l’équipe de production qui participent à Nuevo Orden, invite le public à maintenir son soutien au cinéma made in Mexico en fréquentant les cinémas, toujours en suivant les mesures sanitaires pour prévenir le COVID-19.

