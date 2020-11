Beyoncé avec neuf nominations et Taylor Swift avec six, ils sont les artistes les plus nominés à 63 ans Grammy Awards, qui sera livré le 31 janvier à Los Angeles, avec une cérémonie réinventée par le pandémie du coronavirus.

Derrière, avec quatre nominations chacun, se trouvent des artistes tels que Justin Bieber, Megan Thee Stallion et Billie Eilish, ce dernier le grand vainqueur de la dernière édition en triomphant dans les catégories quatre étoiles, à seulement 18 ans.

Billie Eilish

Parmi les Latinos, Mauvais lapin il a obtenu deux nominations, une pour le meilleur duo pop grâce à «Un Día (One Day)» avec J Balvin, Dua Lipa et Tainy, ainsi qu’une autre nomination pour le meilleur album pop latino / urbain pour «YHLQMDLG».

Mauvais lapin

Il pourrait y avoir des surprises au Grammy

Suite à l’annonce des nominations ce matin, Beyoncé part en favori pour sa chanson «Black Parade», inspirée des manifestations raciales aux États-Unis. Il est candidat à l’enregistrement de l’année et chanson de l’année, cette dernière catégorie étant un prix pour les compositeurs.

“Black Parade” se démarque également parmi les thèmes postulés du genre R&B, tandis que son film “Black Is King” fait de même dans les catégories vidéo.

Alors que le remix de “Savage” avec la rappeuse Megan Thee Stallion aspire également à remporter le prix du record de l’année, en plus de la meilleure performance rap.

Taylor Swift se battra

Pour sa part, Taylor Swift pourrait remporter le Grammy de l’album de l’année pour la troisième fois grâce à «Folklore», un album composé pendant la quarantaine et sorti par surprise.

“Cardigan”, le premier single de cet album, est parmi les nominés pour la chanson de l’année ainsi que dans la catégorie spécifique du genre pop, avec une autre chanson de l’album “Exile”.

Dua Lipa, qui a remporté il y a à peine deux ans le Grammy de l’artiste de la révélation, aspire cette année à gagner dans trois catégories étoiles: enregistrement, chanson et album de l’année.

Son album “Future Nostalgia”, et sa chanson exceptionnelle, “Don’t Start Now”, pourraient arracher Beyoncé et Taylor à triompher dans les sections les plus disputées.

