Mexique.- Dans la suite de la comédie à succès nominée aux Oscars de Dream Works Animation, les frères Templeton, Tim (James Marsden, franchise X-Men) et son jeune frère Boss in Diapers Ted (Alec Baldwin), sont devenus adultes et sont devenus Ils se sont éloignés les uns des autres.

Maintenant en Un patron en couches 2: entreprise familialeTim est un homme de famille, tandis que Ted est PDG de fonds spéculatifs. Mais un nouveau patron des couches avec une approche de pointe et une attitude positive est sur le point de les réunir à nouveau… et d’inspirer une nouvelle entreprise familiale.

Tim et sa femme, Carol (Eva Longoria), le soutien de famille, vivent en banlieue avec leur fille super intelligente de 7 ans, Tabitha (Ariana Greenblatt, Avengers: Infinity War), et l’adorable nouveau-né Tina (Amy Sedaris, BoJack Horseman de Netflix).

Tabitha, qui est au sommet de sa classe au prestigieux Acorn Center for Early Childhood, idolâtre son oncle Ted et veut être comme lui, mais Tim, qui est toujours en contact avec son imagination juvénile hyperactive, craint qu’elle Vous travaillez trop dur et votre enfance vous manque.

Quand bébé Tina révèle qui elle est, ta-da! Un agent secret de BabyCorp en mission pour découvrir les sombres secrets de l’école de Tabitha et de son mystérieux fondateur, le Dr Edwin Armstrong (Jeff Goldblum), réunira les frères Templeton de manière inattendue, les amenant à réévaluer le sens de la famille et découvrez ce qui compte vraiment.

Fort du succès du premier film, qui a généré plus de 500 millions de dollars dans le monde, Boss in Diapers 2: Entreprise familiale Il est de nouveau réalisé par Tom McGrath et produit par Jeff Hermann (Kung Fu Panda 3).

Cet épisode sortira en salles en mars 2021.

LEE ‘Supervillains’ arrive à Cinépolis

emc