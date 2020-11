Mexico.- Le président Andrés Andrés Manuel López Obrador a déclaré que la note de bonne qualité accordée par Fitch Ratings au Mexique est une reconnaissance de la bonne gestion des finances publiques.

“En d’autres termes, ils n’ont pas abaissé notre note, ce qui signifie qu’il y a une reconnaissance pour la gestion responsable des finances publiques”, a déclaré López Obrador.

Pour sa part, le secrétaire au Trésor, Arturo Herrera, précise que Fitch Ratings a ratifié la note de crédit du Mexique à «BBB-» avec une perspective stable, ce qui indique que la note reste dans la catégorie supérieure à la catégorie investissement.

“Pour mettre les choses en contexte et trois grandes agences de notation dans le monde, Moody’s et Fitch ont une note d’investissement supérieure, ce qui signifie que vous avez accès à des taux d’intérêt relativement plus bas”, a-t-il déclaré.

Que signifie être en mesure de maintenir une qualité d’investissement? Il s’est demandé.

Cela signifie que vous avez accès à des taux d’intérêt relativement plus bas, mais aussi qu’il existe des fonds d’investissement qui sont mandatés pour acheter des obligations qui se situent dans cette fourchette de notation et que, par conséquent, l’accès à la dette du gouvernement fédéral est beaucoup plus élevé et beaucoup plus liquide, expliqua-t-il.

«Fitch a été très clair dans son communiqué de presse, il reconnaît le cadre macroéconomique stable et le cadre solide des finances publiques. Et je pense qu’il y a eu une lecture différente de la part du gouvernement fédéral sur les implications du Covid, nous avons été extrêmement prudents, il n’y a pas de surendettement dans le pays. “

Des pays comme la Suisse, l’Allemagne ou le Royaume-Uni ont des taux d’intérêt négatifs; Ainsi, les gouvernements peuvent s’endetter, mais ils sont payés pour s’endetter, il nous en coûte 6% pour émettre une obligation à 10 ans, a ajouté Herrera.

«Il y a un élément peu connu qui en souligne l’importance, et c’est que non seulement en maintenant la qualité de l’investissement, nous avons accès à des financements moins chers, car c’est l’un des éléments centraux, c’est-à-dire que nous en épargnons probablement des centaines. de milliards de pesos pour maintenir la qualité d’investissement.

