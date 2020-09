Robert Pattinson, protagoniste de Le Batman, contracté coronavirus et la production a dû arrêter le tournage qui se déroulait ces jours-ci à Londres.

L’acteur, qui joue la nouvelle version plus sombre du Batman, a été testé positif pour la production, a rapporté jeudi le magazine Vanity Fair.

Le studio Warner Bros. a confirmé la suspension des travaux en raison « d’un cas de coronavirus au sein de l’équipe de production » bien qu’il n’ait pas révélé l’identité de la personne touchée qui, il est apparu, est la star du film.

Le Hollywood Reporter et d’autres publications spécialisées l’ont confirmé.

Le tournage avait repris il y a à peine trois jours après un arrêt de cinq mois et demi.

«Un membre de l’équipe de tournage de ‘The Batman’ a été testé positif au COVID-19 et est isolé selon les protocoles établis. Le tournage a été temporairement arrêté ».

Cela a été rapporté par Warner.

Un représentant de Robert Pattinson, qui rejoint la liste des stars touchées par la maladie comme Tom Hanks, Rita Wilson et Dwayne Johnson, n’a pas non plus pris la parole pour le moment.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, a déclaré qu’il avait terminé le tournage d’un quart du film.

Avec ce matériel, Reeves a créé un «teaser» à présenter lors de l’événement macro virtuel Dc FanDome.

«Je me venge», dit Pattinson à un moment donné dans ce premier aperçu d’images sombres et violentes accompagnées de la chanson de Nirvana «Something in the Way».

Au DC FanDome, Reeves a montré son admiration pour Pattinson:

« C’est un acteur incroyable. »

«C’est comme un caméléon. Et il a l’apparence de Batman, mais surtout il a l’âme de quelqu’un qui peut jouer à Batman d’une manière que nous n’avons pas vue jusqu’à présent. «

Le cinéaste a assuré que ce film, dont la première est prévue pour octobre 2021, ne montrera pas les origines du personnage mais tentera de refléter Bruce Wayne et Batman:

Zoë Kravitz, Paul Dano et Colin Farrell, entre autres, jouent également dans The Batman.

