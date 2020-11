Mexico.- Les chefs d’entreprise et le secteur public, se réunissent via la plateforme CREO MX, dans sa deuxième édition pour relancer les micro, petites et moyennes entreprises.

Dans le cadre de la relance économique que chacun recherche; CREO MX génère des opportunités pour 2 000 participants MPME qui auront accès à 49 conférences, consultations commerciales, ateliers théoriques pratiques et salons de financement.

Afin de rendre les MPME plus productives, le président du Conseil mexicain des affaires, Antonio Del Valle Perochena, a annoncé que le Centre pour la compétitivité au Mexique offrira des outils adéquats pour la réinvention des entreprises dans la nouvelle réalité.

“Il est inutile de rouvrir des commerces, si on n’arrive pas à réactiver la consommation.”

À son tour, Perochena a ajouté que des moyens devraient être recherchés; par le monde des affaires et le gouvernement, pour faire avancer les primes ou donner la sécurité aux salariés, «la confiance pour qu’ils puissent consommer et réactiver l’économie».

D’un autre côté, il a déclaré qu’en dépit de la crise, les banques commerciales et les banques de développement ont des capacités; Mais ils doivent atteindre plus de PME et pour y parvenir, ce lien entre les grandes et les petites entreprises est essentiel.

Il existe de nombreuses opportunités que la fabrication mexicaine peut remplacer pour les petits fabricants chinois.

Les autorités du Ministère du travail et de la protection sociale ont participé à l’événement CREO MX; à la fois pour soutenir l’initiative et pour connecter «Les jeunes construisent l’avenir» avec ladite plate-forme pour soutenir les MPME.

Luisa María Alcalde, secrétaire au Travail, a participé au lancement de CREO MX.

D’autre part, le président du Conseil de coordination des entreprises, au nom des organisations professionnelles du pays, a fait la promotion du site Web: Impulsatuempresa.mx, a souligné que les MPME pourront y trouver des informations sur les sources de financement des municipalités.

Il a également souligné que tout cela facilite la connaissance et le respect de toute réglementation qu’un entrepreneur ou une entreprise doit connaître, a déclaré Carlos Salazar Lomelín, président du CCE.

Entrepreneurs qui soutiennent et participent à CREO MX.

“Le Le premier paquet de projets d’infrastructure public-privé générera 187 mille nouveaux emplois, en tant qu’action déterminante qui favorisera la réactivation d’ici 2021 ″.

En ce sens, informés dans les prochains jours, ils annonceront les nouveaux projets d’investissement. Il s’agit d’un deuxième ensemble de projets qui stimuleront l’investissement public-privé dans plus de 2% du produit intérieur brut.

