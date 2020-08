Il faut beaucoup de temps pour cerner tous les détails placés dans Breaking Bad et sa série dérivée Better Call Saul. Cette dernière série fait désormais référence à beaucoup de choses de son prédécesseur, ce qui est susceptible de durer encore quelques années alors que l’émission se poursuit sur AMC.

Quelques-unes des références vues jusqu’à présent sont si subtiles que seuls les téléspectateurs les plus attentifs les attraperaient. Dans de nombreux cas, ces hochements de tête Breaking Bad ont des rebondissements amusants et sombres. Certains d’entre eux pourraient même donner des présages sur le sort des personnages principaux lorsque Better Call Saul prendra finalement fin.

L’une des plus intrigantes concerne une marque de tequila particulière.

La tequila est souvent vue à travers «Breaking Bad»

Une forte association avec la tequila est vue par intermittence à travers Breaking Bad, si jamais si sombre dans une connexion. Certains fans se souviennent peut-être de l’utilisation de la tequila Zafiro Añejo, une marque fictive utilisée par Gus Fring pour tuer tout un cartel de la drogue.

Fring fait cela en empoisonnant la tequila, quelque chose qui ressemble à un complot classique de disparition pour Breaking Bad. Vraiment, c’était une merveille que d’autres n’aient jamais fait la même chose qu’un thème récurrent compte tenu de la quantité d’autres tequila vues dans la série.

Zafiro Añejo était la marque de tequila la plus célèbre au monde, sauf qu’elle était complètement fictive. Cela a certainement attiré beaucoup de curiosité de la part des téléspectateurs qui ont fini par le rechercher comme s’il était réel.

Dans le spectacle, c’était une marque de tequila très rare, fabriquée à partir de la plante d’agave bleu. Les fabricants de la tequila l’ont également vieillie pendant au moins un an, ce qui la rend d’autant plus chère.

Utiliser Zafiro Añejo pour tuer les cartels de la drogue s’est presque retourné contre lui

L’intrigue originale de l’empoisonnement à la tequila était de demander à Gus Fring de prendre une pilule qui le rendrait immunisé contre le poison. Comme tous les fans s’en souviennent, la scène des cartels mexicains sirotant la tequila ne s’est produite que lorsque Gus Fring a lui-même pris une gorgée.

Malheureusement, la pilule qu’il a prise pour conjurer le poison n’a pas complètement fonctionné, ce qui l’a fait vomir dans la salle de bain. Il a réussi à s’en sortir pendant que les cartels se sont tous effondrés jusqu’à la mort.

Un jeu dangereux comme celui-ci utilisant de la tequila est la raison pour laquelle toute référence à celle-ci plus tard devrait inévitablement être sombre. Il n’y avait aucune référence à cela dans Breaking Bad, si Better Call Saul avait des scènes de flashback cruciales impliquant la même marque de tequila.

La plupart de ces scènes impliquaient Saul Goodman et Kim Wexler.

Quels sont les trois épisodes de la tequila dans «Better Call Saul»?

Dans Switch, Saul (ou Jimmy McGill) et Kim Wexler parviennent à convaincre un courtier (Ken) de penser que l’ancien couple obtient un héritage. Jimmy et Kim commandent une tournée de Zafiro Añejo, que l’investisseur accepte de payer sur l’onglet.

Oui, c’était un autre exemple de la façon dont Saul / Jimmy était capable de faire croire n’importe quoi aux gens, mais ironiquement, cela impliquait une tequila utilisée pour tuer plus tard.

Quelques épisodes supplémentaires de Better Call Saul ont utilisé la tequila. On pouvait le voir à l’automne où Jimmy achète une bouteille de Zafiro Añejo en raison du règlement d’une affaire particulière de longue date. Dans Smoke, Jimmy et Kim voient finir la bouteille qu’il a achetée lorsqu’ils apprennent que Chuck McGill s’est suicidé.

Toutes ces scènes sont-elles un signe avant-coureur de ce qui pourrait arriver à Saul sur toute la ligne? Tout le monde imagine qu’il aura une sorte de comeuppance à la fin de la série. Cela impliquera-t-il Zafiro Añejo comme une tournure ironique des événements? Après trois références, cela fait une merveille.