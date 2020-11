Billie Eilish cette chanson a été créée “Donc je suis”, un thème hip-hop dans lequel il est revenu aux sons électroniques et aux mélodies sombres avec lesquelles il a ébloui à ses débuts.

Elle a également publié la vidéo dans laquelle elle se promène seule dans un centre commercial complètement vide de Los Angeles, le même dans lequel elle rencontrait ses amis il y a des années.

Le thème semble avoir une inspiration philosophique claire, du titre lui-même (“Par conséquent je suis”, “Donc je suis”) à sa couverture, dans laquelle un buste blanc de style classique est brisé en référence à René Descartes, auteur du célèbre “je pense, donc je suis”.

“Je suis très nerveux à propos de ce problème.”

Avec sa discrétion habituelle, Billie Eilish a à peine parlé de ses nouvelles compositions, bien que des trois chansons simples qu’elle a publiées depuis le lancement de son premier album, c’est celle qui pointe le plus comme une avancée possible d’un travail plus vaste.

Cet été, l’artiste a créé «My Future», une chanson entièrement composée pendant l’enfermement dans laquelle elle a mis de côté son aspect plus électronique et a opté pour un son plus organique, qui au début ressemble à une ballade au piano et se réveille à moitié avec des rythmes plus proches du R&B avec une cadence entre funk et jazz.

Plus tôt cette année, il a sorti «No Time To Die», la bande originale du prochain film de James Bond, qui n’est pas sorti en raison du coronavirus et qui a succédé à «Everything I Wanted», sorti fin 2019.

Lors des derniers Grammys, Eilish a marqué l’histoire en remportant les quatre catégories les plus importantes à 18 ans à 18 ans.

