Le « Bizarre mais vrai! » L’équipe est de retour pour enseigner aux enfants des faits incroyables sur les parcs nationaux. L’épisode commence avec Carly et Charlie débattant de l’endroit où organiser un jamboree. Les craintes de Charlie quant à la détérioration de la cour arrière mènent à une discussion sur les parcs nationaux. Au cours de l’épisode, le couple montre aux téléspectateurs des parcs nationaux du monde entier avant de se rendre dans le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming, pour en savoir plus sur son histoire et ses rangers.

J’ai pris le temps de regarder cet épisode avec mon fils, parce que je ne pouvais vraiment pas y rester seul. Ceci est destiné aux enfants du National Geographic, alors j’ai pensé qu’il serait bon pour lui de se renseigner sur les parcs nationaux. J’adore le fait que ce type de spectacle existe pour que les enfants apprennent ces faits étranges mais vrais sur certaines des merveilles de notre planète, de notre histoire et / ou de notre pays. L’inconvénient est que j’ai regardé plusieurs des documentaires du National Geographic destinés aux adultes, donc c’était un peu plus difficile pour moi d’entrer dans cet épisode.

Bien que n’étant clairement pas le groupe démographique visé, j’ai apprécié certains des faits qui ont été enseignés dans cet épisode. C’était vraiment cool d’en apprendre davantage sur les parcs nationaux d’autres pays. J’ai également beaucoup aimé apprendre à quel point le président Theodore Roosevelt a joué un rôle déterminant dans les premières étapes de la déclaration des parcs nationaux aux États-Unis avant que le président Woodrow Wilson ne finisse par créer le registre des parcs nationaux dans les années 1910. De plus, c’était vraiment cool d’apprendre la création du parc national de Yellowstone et de voir une partie de sa beauté lorsque les hôtes ont visité le parc.

J’aurais aimé en savoir plus sur les différents types de parcs nationaux aux États-Unis et dans d’autres pays. Alors que beaucoup sont similaires à Yellowstone et Yosemite, d’autres ont un aspect très différent de ces deux-là. J’aurais adoré s’ils avaient pu visiter plusieurs types de parcs nationaux pour montrer aux téléspectateurs les différences entre eux. Peut-être feront-ils un deuxième épisode de parcs nationaux qui comprendra des faits plus intéressants que les enfants pourront apprendre. Je ne vais probablement pas m’asseoir et regarder cette émission par moi-même, mais je continuerai à la regarder avec mon fils. C’est une excellente émission éducative pour une famille à regarder ensemble.

