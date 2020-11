Fans de Arrowverse, ils seront heureux de savoir que la nouvelle année pourrait également apporter une nouvelle série de Arrowverse: une spin-off de Éclair noir serait en préparation sur The CW. Mais voyons mieux de quoi il s’agit.

Tandis que le Arrowverse s’apprête à revenir en fanfare en 2021, une nouvelle série se déroulant dans cet univers prend forme dans l’esprit de l’équipe créative de Éclair noir.

Grâce à un pilote de porte dérobée qui sera inclus dans la nouvelle saison de la série (en particulier ce sera l’épisode 4 × 07), en fait, Le CW espère présenter un nouveau titre de DC: Painkiller.

Le protagoniste de l’épisode et de la nouvelle série, s’il est commandé, sera Jordan Calloway, interprète de Khalil Payne alias Painkiller, personnage présent depuis la première saison de la série et aussi ex-amoureux de l’un des protagonistes (Jennifer Pierce / Chine Anne McLain).

Le synopsis du projet est le suivant:

«Khalil Payne (Jordan Calloway) est un jeune homme en proie à la culpabilité pour son passé difficile à Freeland City, où, sous l’identité de Painkiller, il était membre du gang Tobias Whale et un instrument entre les mains de l’agent Odell et de l’ombre ASA. Après avoir essayé d’enterrer la partie la plus sombre, la plus dévastatrice et la plus meurtrière de son alter ego, Khalil s’est détourné de tous ceux qu’il connaît et aime et est allé dans une nouvelle ville, la vallée d’Akashic, dans l’espoir de trouver la paix … la paix. il n’est jamais facilement obtenu pour les hommes avec un passé comme Khalil Payne et Painkiller. Et alors que son histoire violente et destructrice tente de ruiner son nouveau départ idyllique, Khalil est contraint de revenir à l’action avec une nouvelle mission: se battre pour la justice plutôt que punir. Mais pour ce faire, vous devrez d’abord contrôler votre côté obscur, Painkiller. “

Pour le moment, ce sont toutes les informations dont nous disposons à ce sujet. Que penses-tu? Aimez-vous l’idée d’une série centrée sur son personnage?

La quatrième saison de Black Lightning fera ses débuts sur The CW le 8 février 2021.

TheWrap