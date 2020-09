La série ITV est essentielle mais Black Work est-elle une répétition? Prenons un moment pour examiner son calendrier de diffusion en septembre.

La pandémie COVID-19 a affecté toutes nos vies et pendant le verrouillage, il est prudent de dire que nous avons tous passé un peu plus de temps devant la télé.

Au fil des mois, nous avons assisté à l’émergence de frappes de verrouillage comme Tiger King sur les services de streaming, mais il y avait aussi beaucoup à regarder à la télévision … au début.

Bien sûr, les restrictions de verrouillage signifiaient que la production de toute une gamme d’émissions de télévision était arrêtée et que les feuilletons espaçaient leurs épisodes en conséquence pour durer plus longtemps pour le public.

Heureusement, un certain nombre de nouveaux titres passionnants ont fait leur chemin sur les écrans depuis mars, mais les stations ont également répété du contenu afin de remplir les heures.

Il a amplement l’occasion de revisiter certains favoris, mais aussi de syntoniser des émissions acclamées que vous avez manquées la première fois.

Cependant, il peut être un peu facile de perdre la trace de ce qui est nouveau ou ancien…

extrait de la bande-annonce ITV de «Black Work», Mammoth Screen et al.

ITV: Black Work est-il une répétition?

Oui, Black Work est une répétition et a été créée pour la première fois sur ITV en juin 2015.

Créée par Matt Charman et réalisée par Michael Samuels, la série en trois parties met en vedette Sheridan Smith dans le rôle du policier Jo Gillespie avec un casting de soutien mettant en vedette Matthew McNulty et Andrew Knott.

En raison des retards de production dus au COVID-19, ITV répète encore certaines émissions pour répondre aux demandes de programmation.

L’épisode 1 de Black Work sera diffusé sur ITV le mardi 2 septembre 2020 à 21h.

Comme le souligne l’Express, le deuxième épisode sera diffusé le lendemain à la même heure, le troisième et dernier épisode arrivera un jour plus tard le jeudi 4 septembre 2020.

Ainsi, de nouveaux publics sont invités à profiter de la série en seulement trois jours. Dans cet esprit, il vaut la peine de se demander: cela vaut-il la peine d’être regardé?

Black Work: quel est le verdict?

En réfléchissant aux tweets du passé, il vaut la peine de reconnaître à quel point le public a apprécié Black Work lors de sa première diffusion.

Découvrez une sélection de tweets:

J’ai vidé que le travail noir sur itv soit terminé, c’était tellement bon – haz (@harrietsindall) 5 juillet 2015

Oh @ITV Black Work est si plein de rebondissements, un si bon drame. Gutted c’est le dernier épisode. 👍🏼 – Christine Dalby (@ChristineDalby) 5 juillet 2015

Sheridan Smith parle de Black Work

En 2015, Sheridan Smith a exprimé ce qui l’attirait à propos du projet lors d’une interview avec The Killing Times:

«L’écrivain Matt Charman est entré en contact avec moi, m’a expliqué les prémisses de Black Work et pourquoi il voulait que je joue Jo Gillespie. Elle a deux mondes: sa vie de famille et ensuite sa famille policière. Jo est fort et dur mais traverse tellement de tourments et de tourments mentaux. C’était différent de tout ce que j’ai fait auparavant. J’aime essayer différentes choses et me mettre au défi et Matt est un écrivain vraiment intelligent, alors j’ai dit oui.

Cela vaut la peine de profiter de l’occasion pour le regarder – ne le manquez plus!

