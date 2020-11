SpongeBob quitte la ville de Bikini Bottom pour déménager sa nouvelle maison sur la plateforme de la capitale N, car pendant le week-end du 06 au 08 novembre, il a été révélé que ‘The SpongeBob Movie’ est le plus joué sur Netflix laissant derrière lui des productions originales de la marque comme «The Queen’s Gambit».

Selon le sommet du Mexique qui se trouve sur la même plate-forme Netflix, il a révélé que le numéro un était “ The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ” (“ SpongeBob to the rescue ”) après sa première le 5 novembre tandis que Les deuxième et troisième places sont respectivement la série latine «100 jours pour tomber amoureux» et le film «Operation Christmas Drop».

Le reste du haut est composé de ‘The Queen’s Gambit’, ‘Intimate Enemy’, ‘Over The Moon’, ‘Bronx’, ‘Holidate’, ‘Green Lantern’ et à la dixième place ‘I am Betty, la fea’, production qui n’a pas quitté le classement depuis des semaines. Cela montre qu’au Mexique on voit plus de séries latines et de telenovelas.

Bien que “ The SpongeBob Movie ” soit le plus joué sur Netflix Mexico, aux États-Unis, comme son titre l’indique, “ The Queen’s Gambit ” est la reine de la plateforme, en plus d’être l’une des rares miniséries à avoir atteint 100% approbation sur les tomates pourries. Les deuxième, troisième et quatrième places sont occupées par «The Impossible», «Operation Christmas Drop» et «Mile 22».

On ne sait pas si SpongeBob sera à la première place pendant plusieurs semaines, car il n’a pas été épargné par les critiques négatives, car Il a obtenu une fraîcheur de 70% sur les tomates pourries. Pour le moment, nous devrons être conscients de ces changements sur Netflix.