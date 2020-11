Le chaos qui porte le nom même de la série, Fauda, ​​a émergé dans un territoire que les Israéliens ont officiellement abandonné il y a 15 ans. La première saison – sortie en 2015 et vraisemblablement la meilleure, une production originale de la société israélienne Yes – évoquait la violence de la Seconde Intifada (2000-2005) en Cisjordanie. Sa poursuite, déjà menée par Netflix, tournait autour de la présence improbable de l’Etat islamique derrière la Ligne verte ou la frontière du territoire occupé. Sorti cette année à l’échelle mondiale sur la même plateforme, l’intrigue de la troisième partie de Fauda s’est perdue dans la bande de Gaza sur la voie d’une action débridée qui transforme parfois toute ressemblance avec la réalité en pure coïncidence.

Les soldats juifs et les colons ont quitté l’enclave côtière palestinienne en septembre 2005, qui a été peu après soumise à un blocus terrestre et maritime. Les troupes ne sont revenues qu’au cours de trois guerres (la dernière en 2014), bien que les bombardements israéliens continuent d’être entendus de temps en temps, comme cela s’est produit en août. La connaissance du Strip par les écrivains est nécessairement limitée.

L’acteur principal Lior Raz est un vétéran des opérations secrètes de sécurité du Shin Bet en Cisjordanie. Il coécrit la série avec le journaliste Avi Issacharoff, ancien correspondant des affaires palestiniennes pour le quotidien Haaretz. Essayer comme ils pourraient dans la fiction, les images ne parviennent pas à convaincre que ce n’est pas Gaza, mais Jisr al Zarqa, la seule ville arabe sur la côte d’Israël.

Le succès international de la série israélienne est venu de la main d’adaptations américaines, comme la saga Homeland sur le réseau Fox, inspirée par Hatufim (Kidnapped). Avec Fauda, ​​l’industrie israélienne a fait le saut, des incubateurs de start-up de produits à bas prix aux sociétés de production avec l’ambition de servir les grandes plateformes de streaming.

En échange du mérite d’avoir mis sur le marché mondial un produit en hébreu et en arabe – comme La casa de papel, en espagnol – ses scénaristes semblent avoir dû payer le prix de s’éloigner de la vraisemblance. Et en échange de pouvoir continuer à susciter l’intérêt d’un public international peu familier avec le Moyen-Orient, les décors et les personnages ne sont plus reconnaissables par ceux qui, en tant que journalistes et travailleurs humanitaires étrangers, les ont visités et fréquentés.

Dans sa première, Fauda a ouvert une brèche dans le mur d’ignorance de la vie quotidienne en Palestine érigé devant la même société israélienne par un conflit vieux de plus de sept décennies. L’art s’est alors limité à imiter la réalité, mais l’intrigue a fini par se perdre à Gaza. Les aventures des Mistaarvim (ceux qui vivent parmi les Arabes, en hébreu), commandos secrets qui opèrent clandestinement en territoire occupé sous le couvert de Palestiniens ordinaires, ont été un bon prétexte pour lancer une série de hameçons.

Comme dans la plupart des séries Netflix, alors que le fil narratif d’une panoplie de plans parfaits est tronqué par des événements imprévisibles, la production de Yes reflète l’incertitude de la vie elle-même. Lors de son voyage à Gaza, comme l’ont souligné la télévision et les analystes sociaux des deux côtés de la Ligne verte, l’échec du complot de Fauda n’a pas pris en compte les différences culturelles entre la Cisjordanie, qui est plus proche de la Jordanie, et Gaza, qui tourne en orbite. Arabe égyptien.

L’ignorance des scénaristes hébreux de la réalité de Gazati après la «déconnexion» de 2005 et le blocus et les guerres qui ont éclaté en 2007, lorsque le mouvement islamiste Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, est claire. Il y a à peine deux ans, un commando israélien infiltré à Gaza a été démasqué par les forces de sécurité du Hamas, prétendument parce qu’ils parlaient l’arabe avec un accent étranger à l’enclave. Un officier des opérations spéciales a été tué dans l’affrontement, qui a coûté la vie à cinq miliciens palestiniens et à deux civils, dans l’un des incidents armés les plus graves depuis la guerre de 2014.

Pour la majorité des Israéliens, la série produite et diffusée par la plateforme Yes a également représenté une autre occasion de regarder la rue palestinienne. Même à Gaza. Malgré la succession de paradoxes et d’incohérences, les pannes de courant – qui viennent de se creuser après qu’Israël a bloqué l’approvisionnement en carburant de la seule centrale électrique de la bande de Gaza – et la misère rythment les scènes de la troisième saison. Sur le territoire côtier, le taux de chômage atteint 45% – le plus élevé du monde selon la Banque mondiale – et 80% de ses deux millions d’habitants dépendent de l’aide internationale pour survivre.

Le tiers a également dû faire face au rejet culturel promu par la campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), qui préconise d’imposer à Israël des mesures internationales d’isolement telles que celles appliquées à l’apartheid en Afrique du Sud. Du point de vue israélien, cependant, le récit de la série justifie des moyens répréhensibles dans le seul but de libérer des civils israéliens kidnappés. Enfin, la complexité et les nuances des personnages sous le commandement de Mistaarvin ne correspondent pas à l’épaisse ligne de radicalisation et de fanatisme de ses persécuteurs de Gaza.

Dans le chaos de Fauda, ​​tout est permis. Les lignes rouges sont croisées. Des agents israéliens (qui viennent aider un camarade blessé) se font passer pour des travailleurs humanitaires internationaux (avec des médicaments urgents pour les patients atteints de cancer pédiatrique) pour entrer au poste frontière d’Erez, au nord de l’enclave. Après l’incident réel de 2018, lorsqu’un commandement d’infiltration s’est infiltré avec de faux documents, l’une des escalades de guerre les plus violentes a eu lieu depuis la guerre de 2014. Cependant, il vaut toujours la peine de suivre un complot sur Netflix qui se rapproche de la connaissance du conflit au Moyen-Orient sans trop d’excès manichéens, malgré la détermination des écrivains à ce que la réalité ne gâche pas une bonne série pour eux.