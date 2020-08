Les trois matchs éliminatoires de la NBA de mercredi ont été reportés, les joueurs ayant décidé de boycotter en guise de protestation contre la fusillade de Jacob Blake par la police.

La NBA et l’association des joueurs ont confirmé via Twitter que «compte tenu de la décision des Milwaukee Bucks de ne pas prendre la parole pour le cinquième match contre les Orlando Magic, les trois matchs d’aujourd’hui… ont été reportés. Le cinquième match de chaque série sera reporté. »

Un initié de la NBA, Adrian Wojnarowski, a d’abord confirmé que les Milwaukee Bucks – originaires du Wisconsin, où Blake a été abattu sept fois par la police et aurait été paralysé dimanche – avaient décidé de boycotter le match de mercredi contre Orlando Magic:

Les Milwaukee Bucks ont décidé de boycotter le cinquième match, a déclaré une source à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 août 2020

Le joueur des Bucks, George Hill, a confirmé la nouvelle à Marc J. Spears d’ESPN, ajoutant: « Nous sommes fatigués des meurtres et de l’injustice. »

Le gardien des Bucks, George Hill, a déclaré à @TheUndefeated que son équipe ne jouait pas contre Orlando ce soir à la lumière du tir de Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisc. «Nous sommes fatigués des meurtres et de l’injustice», explique Hill à @TheUndefeated. – Marc J.Spears (@MarcJSpears) 26 août 2020

Les Bucks et Magic devaient jouer le cinquième match de leur série éliminatoire de premier tour à 16 h HE mercredi, qui devait être diffusé sur NBA TV. Mais après que le Magic ait pris le court pour s’échauffer, ils sont retournés aux vestiaires et ne sont pas revenus. Les Bucks n’ont jamais pris le court pour s’échauffer, et aucune des deux équipes n’était sur le terrain lorsque le match devait commencer.

Peu de temps après que les Bucks aient annoncé leur boycott, le match de mercredi entre les Houston Rockets et l’Oklahoma City Thunder, qui devait être diffusé sur TNT à 18h30 HE, a également été boycotté par les deux équipes, selon le journaliste de la NBA Shams Charania:

Le match entre les Los Angeles Lakers et les Portland Trail Blazers, prévu à 21 h HE sur TNT, a été reporté peu de temps après. On ne sait pas encore quand les trois matchs des séries éliminatoires seront reportés.

Trois matchs de la Major League Baseball ont également été reportés mercredi: les Milwaukee Brewers contre les Cincinnati Reds, les San Diego Padres contre les Seattle Mariners et les Los Angeles Dodgers contre les San Francisco Giants. « Compte tenu de la douleur dans les communautés du Wisconsin et au-delà suite à la fusillade de Jacob Blake, nous respectons les décisions d’un certain nombre de joueurs de ne pas jouer ce soir », a déclaré la MLB dans un communiqué. «La Major League Baseball reste unie pour le changement dans notre société et nous serons des alliés dans la lutte pour mettre fin au racisme et à l’injustice.»

La WNBA a annoncé qu’elle ne jouerait pas non plus la liste des jeux de mercredi:

« Le consensus est de ne pas jouer dans la liste des matchs de ce soir et de s’agenouiller, de serrer les bras et de lever les poings pendant l’hymne national. » Elizabeth Williams, du Atlanta Dream, lit une déclaration annonçant que la WNBA ne jouera pas dans les matchs de ce soir. pic.twitter.com/HRoLbCS4SN – ESPN (@espn) 26 août 2020

La NBA a embrassé le mouvement Black Lives Matter depuis le redémarrage de la saison 2019-20 à Orlando le mois dernier, avec des joueurs portant des messages sur leurs maillots faisant pression pour la justice sociale comme «Black Lives Matter» et «How Many More». (Le message Black Lives Matter est également imprimé sur le terrain lui-même.)

La fusillade de Blake a déclenché des jours de manifestations dans le Wisconsin et dans tout le pays, avec des émeutes et des affrontements entre la police et les manifestants dans la ville de Kenosha, dans le Wisconsin, où Blake a été abattu. Cela fait suite à une résurgence du mouvement Black Lives Matter cette année à la lumière du meurtre de George Floyd au Minnesota en mai, ainsi que du meurtre de Breonna Taylor dans le Kentucky en mars.