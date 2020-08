Bradley Whitford était sur le plateau canadien de The Handmaid’s Tale à la mi-mars, se préparant à tourner une scène pour la saison 4, quand il a réalisé que le coronavirus pourrait être un problème plus important que tout le monde ne le pensait.

«Nous en plaisantions un peu», se souvient-il. « Je suis assis, je lis mon téléphone portable et j’ouvre un article dans lequel je lis pour la première fois: » Quoi que vous fassiez, ne touchez pas votre visage. « Et pendant que je le lisais, [a costume staffer] est venu et a peaufiné mon écharpe. [A makeup staffer] venu par. Quelqu’un a brossé les cheveux de mon front. Il rit ironiquement. «Assez rapidement, c’est devenu clair.»

La série Hulu a arrêté la production peu de temps après, juste quelques épisodes de la saison 4. Mais, louange, il y a eu un développement. Un après-midi d’août, juste avant que Whitford appelle TVLine depuis son domicile en Californie, il était au téléphone avec «tous les gens de la servante, parce que nous y retournons».

Avant son retour à Toronto, nous avons discuté avec le lauréat des Emmy – qui a remporté en 2019 pour son travail en tant que commandant Joseph Lawrence, et qui a été nommé à nouveau cette année – sur le sort qui pourrait attendre le commandant sympathique de Mayday lorsque nous retournerons tous à Gilead. . Mais ne soyez pas surpris si la politique, les accents canadiens et le roman de la suite de Margaret Atwood font leur apparition dans la conversation… ainsi que la mise en scène d’un certain épisode de l’aile ouest prévu pour HBO Max plus tard cette année.

TVLINE | Alors vous rentrez?

Ouais, quarantaine inconditionnelle de deux semaines. Par exemple, vous n’êtes vraiment pas autorisé à quitter votre chambre pendant deux semaines. Donc, d’une manière ou d’une autre, je vis dans un monde où je reçois plus de temps d’assignation à résidence que Roger Stone. [Laughs]

TVLINE | Je ne sais pas si vous travaillez sur celui-là depuis le début de cet appel ou si cela vous vient à l’esprit, mais c’est une bonne réponse. Je l’utiliserais certainement à nouveau.

[Laughs] Je vais l’utiliser à nouveau. Je vais mettre le carquois.

TVLINE | Elisabeth Moss nous a dit que les choses venaient de commencer lorsque vous avez dû vous retirer.

Ouais. J’étais assis là où je suis maintenant, et je venais de parler – il y a un type qui se présente souvent qui est un expert en santé publique appelé Andy Slavitt qui, très bizarrement, avait l’habitude de … avant de vivre dans la maison que je vis maintenant, vivait dans la maison voisine de moi. Mais c’est quelqu’un que je connais grâce aux initiatives de santé d’Obama, et je lui parlais. C’était le 1er mars et il disait: «Vous devez prendre cela très au sérieux.» J’avais mentionné que j’étais sur le point de monter dans un avion pour me rendre au Canada, et il a dit: «Je ne pense pas que vous allez travailler très longtemps, car je pense qu’ils vont fermer.» C’était le 1er mars et j’ai appelé mes agents. Nous avons tous eu des moments différents où nous avons commencé à prendre cela au sérieux. Ils étaient, naturellement, comme: «Non, tout le monde travaille. Le CDC n’a interdit aucun voyage. » Alors je suis monté et nous avons tourné pendant quelques jours… J’étais tellement excité parce que Lizzy [Moss] dirige pour la première fois.

TVLINE | Je suis très intéressé de voir cet épisode.

Je n’ai pas besoin de la faire exploser, car, apparemment, j’ai le boulot. [Laughs] Elle est la collaboratrice créative la plus impressionnante, vous savez, honnêtement, que j’aie… d’une manière continue avec laquelle j’ai jamais pu travailler. Elle est impliquée dans chaque projet, chaque coupe. Je n’ai jamais vu une productrice / réalisatrice être aussi impliquée et devenir le centre créatif de son projet à tous égards – tout en donnant ce que je pense être la performance d’une génération. Je plaisante toujours avec elle en disant que c’est comme si elle faisait le choix de Sophie: la série. [Laughs]

TVLINE | C’est pourquoi vous ne pouvez pas vous gaver de la série.

Tout le monde dit cela. La chose la plus surprenante serait, et une chose que j’apprécie vraiment à propos de l’ensemble, c’est qu’il est très lâche, très gentil, et cela vient de [executive producers] Bruce [Miller] et Warren [Littlefield], mais surtout de Lizzy. Ce qui est si drôle, vous savez, c’est que nous tournons au Canada, où ils sont stéréotypés, génétiquement les êtres humains les plus doux de la planète. Et nous tournons peut-être l’un des spectacles les plus sombres de tous les temps. Donc le contraste … Comme, le [assistant director] va errer et partir, [in Canadian accent] « OK, je ne veux pas vous précipiter, mais je pense que nous devrions mettre les nœuds sur les filles. » Tu sais ce que je veux dire? C’est juste comme, oh mon Dieu. [Takes up accent again] «Oh, non, non, je suis désolé, vous devez écarter les jambes ou nous ne pouvons pas voir le commandant. Désolé. Désolé. Désolé. » [Laughs]

TVLINE | Vous avez beaucoup parlé du fait que l’ancien secrétaire américain à la Défense, Robert McNamara, est l’une de vos inspirations pour le personnage de Lawrence. McNamara en est finalement venu à croire que la guerre qu’il avait contribué à créer était futile et qu’elle le perturbait sur le plan psychologique. Pensez-vous que Lawrence va dans cette direction?

Non. Je pense qu’il est possible qu’il se retrouve à ce genre d’étape pathétique tardive de la connaissance de soi et de l’auto-réflexion. Mais non, je ne pense certainement pas qu’il soit là… Sur un spectacle plus merdique, un personnage comme Lawrence fait quelque chose de tout à fait horrible, a une révélation, et devient un allié sans réserve et un champion du mouvement vers la lumière.

Et ce qui est génial dans l’écriture de cette émission [is] c’est une sorte d’énoncé de mission non écrit de la série: il n’y a pas de brutalité dans la série que les êtres humains n’ont pas expérimentée, et Bruce veut rendre justice à cela, et Bruce veut rendre justice à la complexité de l’obstacle que June est en place contre, et cela rend tout le monde beaucoup plus difficile à lire, vous savez?

… Lawrence est clairement en conflit, et la raison pour laquelle il peut être en conflit, je pense, c’est à cause d’Eleanor, sa femme – et Julie Dretzin, au fait, était juste, genre, absolument parfait … Je ne sais vraiment pas où il va terre. Honnêtement, non. Je n’essaie pas d’être mignon, et j’ai le sentiment que Bruce n’en est pas sûr non plus, ce qui rend les choses encore plus terrifiantes pour juin.

… Vous le voyez dans le personnage de Serena. Vous le voyez dans chaque personnage. Il y a ces courants croisés, dont je me rends compte que plus je vieillis en tant qu’acteur, cela crée juste une possibilité de performance phénoménale. Je me souviens avoir réalisé, par exemple, que le plaisir de Get Out était, jusqu’à la fin, qu’il y avait simultanément deux choses qui se passaient tout le temps, et c’est vraiment une sorte de viande d’acteur succulente.

TVLINE | Pensez-vous que nous aurons un flashback sur la vie d’avant Gilead de Lawrence cette saison?

J’aimerais que. J’adore voir tante Lydia dans la journée, et je trouve ces flashbacks vraiment émouvants et souvent la partie la plus terrifiante et la plus racontable, malheureusement, de la série. Vous savez, quand vous voyez le moment où June n’est pas autorisée à avoir une carte de crédit, où il y a beaucoup de troubles sociaux et les choses deviennent bizarres. Mon Dieu, encore une fois, je veux dire, je suis vraiment inquiet de savoir si le président des États-Unis a poussé des politiques que nous avons réfléchies dans la série – vous savez, les gens en cage. Nous parlons en fait de savoir s’il va accepter ou non les résultats de l’élection. C’est tout simplement incroyable.

Vous êtes en quelque sorte étouffé par une cascade de folie qui est un cheval de Troie pour l’agenda le plus sombre, et c’était vrai dans le monde de Gilead. Actuellement, nous avons un président fasciste qui est habilité par, de toutes choses, la droite religieuse, et nous avons des politiciens lâches qui sont vulnérables à l’intimidation. C’est regrettable. [The Handmaid’s Tale author Margaret Atwood] imaginait cela dans les années 80 quand elle a écrit ceci.

TVLINE | Avez-vous lu la suite, Les Testaments?

Je le lis en ce moment. Je viens de commencer. Je dois en fait l’interviewer, ce qui sera amusant.

TVLINE | Je suis jaloux.

Que voudriez-vous lui demander?

TVLINE | Oh mon Dieu, tant de choses. Mais je ne veux pas le gâcher pour vous. Savez-vous ce qui se passe dans le livre?

Non, pas moi.

TVLINE | Je ne veux pas ruiner le livre pour vous. Mais cela est lié aux Testaments: au début de la saison 4, pensez-vous que Gilead est dans un endroit où il peut se reconstruire à partir des coups qu’il a subis? Ou voyons-nous le début de la fin?

Je pense qu’une partie de la chose qui permet [Lawrence’s] l’humanité à jeter un coup d’œil un peu, c’est le sentiment que ce n’est pas durable. Je dirais que c’est – à ce moment particulier au début de cette saison – je pense que c’est vulnérable, ce qui me donne, en tant que membre du public, de l’espoir. Mais il est évidemment très difficile de démanteler cette structure.

TVLINE | Vous reprenez également votre rôle dans l’aile ouest pour une mise en scène d’un épisode de la saison 3 cet automne. Dans «Hartsfield’s Landing», Josh est très inquiet du résultat d’une élection spécifique. Que pensez-vous de jouer ça maintenant, des décennies plus tard et dans un contexte politique très différent de celui dans lequel l’épisode a été écrit?

L’urgence de cet épisode semble étrange maintenant, dans une élection où l’avenir de notre démocratie elle-même est en jeu, pas seulement un argument partisan sur la façon dont nous devrions tous fonctionner dans un cadre démocratique. Nous avons un président qui pense que l’état de droit est pour les imbéciles, que tout Américain qui n’est pas d’accord avec lui est «l’ennemi» et n’a jamais rencontré un dictateur meurtrier dont il n’est pas «tombé amoureux».

Quand je m’assure que Donna ne passe pas un appel lié à la campagne depuis la Maison Blanche, c’est important parce que la Maison Blanche est la Maison du Peuple, pas un club-house partisan. Donald Trump est sur le point d’accepter sa nomination sur la pelouse de la Maison Blanche, profanant encore une autre norme démocratique. La plus grande menace pour notre sécurité nationale est de vivre à la Maison Blanche au moment où je parle. Josh ne pouvait pas imaginer les enjeux de cette élection. Sa tête exploserait.