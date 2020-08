Brandi Glanville n’est peut-être pas une star à plein temps de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, mais elle a apporté un scénario majeur à la série. L’ancienne Housewives a laissé tomber la bombe qu’elle avait accrochée avec Denise Richards qui a conduit la dernière partie de la saison 10. Analysant sa situation, elle dit maintenant qu’elle se sent utilisée par les producteurs et a ombragé le casting pour ne pas être authentique.

Quel scénario Brandi Glanville a-t-il apporté à la série?

Le drame pour la saison 10 de RHOBH était comme d’habitude pour les femmes. Cependant, tout a basculé lorsque Glanville a fait une apparition et a fait une révélation qui a choqué tout le monde. L’ancienne Celebrity Big Brother a allégué qu’elle avait rencontré l’actrice de Wild Things et qu’elle parlait mal de ses co-stars.

Lors du voyage avec les acteurs à Rome, en Italie, Teddi Mellencamp avait du mal à partager le même espace que Richards. Glanville lui avait dit que Richards avait dit que Mellencamp vivait dans l’ombre de son père, John Mellencamp. C’est finalement à l’heure du dîner que Mellencamp a confronté Richards et lui a demandé si les allégations étaient vraies.

L’ex-femme de Charlie Sheen a nié avoir jamais mal parlé de ses camarades au foyer. De plus, Mellencamp a laissé entendre qu’il y avait d’autres choses que Glanville avait dites. Au départ, la coach en responsabilité ne voulait rien révéler sur l’affaire présumée, car ce n’était pas ce qui la dérangeait.

Cependant, après que les dames l’ont pressée de le dire, elle l’a finalement fait et a envoyé des ondes de choc à travers la table. Richards a nié toutes les allégations une fois de plus et a déclaré qu’elle n’était même pas proche de Glanville.

Pour le reste de la saison, Richards a évité de parler du sujet et a tenté d’intervenir pour que les producteurs éliminent les réclamations.

Brandi Glanville se sent utilisée

Sans être une femme au foyer à plein temps, Glanville a contribué une grande partie du drame. Bien qu’elle ait aidé la série, elle ne s’est pas vu offrir un rôle plus important dans la série, ce qui l’a frustrée.

« Je suis vraiment frustré à ce stade », a déclaré Glanville dans une interview de Celeb Chat avec Domonique Racquel. «J’aime faire des choses avec les autres femmes mais j’ai l’impression que la carotte est suspendue depuis tant d’années. Ils me rappellent pour deux ou trois choses. Je ne gagne pas d’argent et ensuite ils m’utilisent toute la saison pour leurs relations publiques.

Glanville était une star de RHOBH de la saison 3 à la saison 5. Depuis lors, elle a fait des apparitions tout au long. Elle a également appelé les dames de la franchise Beverly Hills pour ne pas être aussi authentiques que les autres franchises.

« [RHOA] et [RHONY are] tellement réel parce qu’ils boivent réellement et qu’ils traversent la merde et vont en prison, se battant avec les flics », a-t-elle ajouté. « Je me sens comme [the RHOBH cast] c’est comme: «Je vais faire semblant de boire de l’alcool et de me faire coiffer et me maquiller pour 100 000 $.» C’est un défilé de mode d’âge moyen où tout le monde est tellement enrégimenté. »

« Je pense qu’avec ce groupe en particulier, ils ont peur de la vérité », a également déclaré Glanville. «Ils veulent tous garder leur vérité dans le placard et ils pensent pouvoir la protéger. Alors je suis venu et j’ai dit la vérité et j’ai commencé à cesser et à renoncer à gauche et à droite. Je me dis: «Attends. Nous sommes censés parler de nos vies. »

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills sont diffusées le mercredi soir à 21 h. ET sur Bravo.