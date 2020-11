Mexique.- Pour de nombreux travailleurs, le bureau à domicile a apporté de grands avantages: le principal, sans aucun doute, est de pouvoir travailler sans craindre d’être exposés à l’infection au COVID-19.

Cependant, cette nouvelle modalité implique également de grands défis pour gérer et administrer à la fois le travail efficace et la vie personnelle des employés, puisqu’avec cette modalité les deux coexistent dans le même espace: le domicile.

«Le bureau à domicile est une manière formidable et efficace de travailler, mais il faut comprendre qu’étant une nouvelle modalité pour de nombreuses personnes, patrons et ouvriers, elles ne savent pas gérer une dynamique en bonne santé et ont facilement tendance à effectuer des actions qui brouillent les frontières de la maison et du travail.

Avant que ces limites ne soient plus claires, puisque l’employé était physiquement au bureau et qu’il était entendu que c’était son espace de travail, mais avec cette façon de travailler ce n’est pas comme ça, souligne Andrea Rojas, responsable des ressources humaines (RH) chez Runa, plateforme de gestion des ressources humaines.

Selon une enquête menée par PWC Mexico, six travailleurs sur dix déclarent être plus productifs depuis qu’ils commencent leur bureau à domicile; bien qu’en revanche, leur niveau de stress et leurs heures de travail aient considérablement augmenté en raison d’une mauvaise gestion du temps et de l’espace pour ces tâches.

Nicholas Bloom, économiste à l’Université de Stanford et connu pour son analyse approfondie du bureau à domicile, a publié en mars dernier l’étude “Les pièges de productivité du travail à domicile à l’ère du COVID-19”, dans laquelle il déclare que travailler à domicile sans une bonne gestion du temps et de l’espace, combiné à la garde des enfants, pourrait conduire à un «désastre de productivité pour les entreprises».

En 2015, Bloom a mené une expérience dans laquelle un millier d’employés ont travaillé à domicile pendant neuf mois, le résultat a été: Augmentation de 13% du débit, soit près d’un jour de production supplémentaire par semaine, en plus d’une baisse de 50% du taux de désabonnement des employés.

Avec cela, les universitaires soutiennent que le bureau à domicile augmente la productivité; Cependant, la pandémie est un contexte différent qui implique de nombreux autres facteurs qui influencent la productivité tels que: les enfants et le reste de la famille à la maison, les salaires inférieurs (dans certains cas), les patrons également à la maison, le manque de protocoles spécifiques par les entreprises pour le bureau à domicile, dynamique de travail floue, peur de la contagion par le virus, entre autres.

L’une des erreurs les plus courantes lors du travail à domicile est de penser que le travailleur est pleinement disponible quel que soit le jour ou l’heure, car on suppose qu’il est à la maison et qu’il ne fait pas d’autres types d’activités en raison de l’isolement; cependant, “nous devons nous rappeler que le travail et la vie personnelle sont deux choses différentes, et que le fait que le travailleur soit à la maison ne fait pas de lui un esclave du téléphone, ni ne lui donne une disponibilité totale”, explique Rojas.

Pour cette raison, Runa recommande 7 stratégies pour limiter le travail à domicile et améliorer non seulement la productivité, mais aussi la qualité de vie des employés:

Parlez à l’équipe de travail. Cela semble très simple mais ce n’est pas toujours le cas. La clé du bureau à domicile est la communication et l’organisation: toute l’équipe doit être claire sur la dynamique de travail et les horaires. C’est comme s’ils étaient toujours au bureau: avec les heures d’entrée, de sortie et de déjeuner. Avoir ces concepts bien définis et les respecter sera essentiel pour avoir un bureau à domicile plus productif et moins encombrant.

Améliorer la coexistence et l’organisation familiale. En raison de la pandémie, la maison est devenue le lieu de travail, l’école et les loisirs pour tous les membres de la famille, c’est pourquoi l’organisation est très importante pour que chacun puisse développer ses propres compétences de la meilleure façon possible. Activités. Il est recommandé à tous les membres de la famille de discuter de leurs horaires et de leurs besoins et d’ajuster l’espace de façon à ce que chacun puisse travailler, étudier ou jouer sans que cela soit une cause de gêne ou de distraction pour un autre.

Définissez les horaires. Malgré un calendrier clair avec l’équipe de travail, il est important que chacun assume et respecte ce temps. Commencer et terminer la journée de travail à l’heure vous aidera à ne pas vous sentir dépassé par le travail et vous permettra de profiter de votre temps libre.

Définissez une zone de travail. La meilleure chose pour le bureau à domicile est de définir un espace de travail spécifique, cela aide toute la famille à être claire sur les limites de l’espace et de l’intimité. Ce n’est pas toujours facile, surtout pour les personnes qui vivent dans de petits espaces; cependant, il est important d’avoir une zone désignée pour travailler, cela peut être un petit espace comme un espace dans la salle à manger, le salon ou la chambre à coucher.

Prenez soin de votre santé. La santé et une bonne nutrition vont de pair. Être à la maison est l’occasion de manger à des heures établies, de s’hydrater et de manger sainement, ainsi que de dormir 8 heures par jour, ce qui aidera à être plus concentré et à réduire le niveau de stress.

Prendre une pause. Pour améliorer la concentration, vous devez également faire des pauses de 10 minutes toutes les deux heures, vous devez essayer de vous «déconnecter» pendant ce temps-là, pour que l’esprit soit calme et prêt à retourner au travail.

Créez une atmosphère agréable. L’atmosphère de travail influence l’ambiance, il est donc important de décorer l’espace de travail avec des plantes, des fleurs, un nouvel éclairage ou même de créer l’atmosphère avec notre musique préférée. Vous devez vous rappeler que cet espace est pour vous motiver et vous inspirer, pas pour devenir celui qui produit le sommeil.

