Mexico.- L’archevêque de Monterrey et président de la Conférence de l’épiscopat mexicain (CEM), Rogelio Cabrera López, a appelé les évêques du pays à rechercher et à créer les conditions d’un «dialogue synodal entre tous les diocèses du pays et les citoyens; se rencontrer et parler des grandes questions et préoccupations nationales et locales dans un équilibre pastoral sain ».

Dans son message inaugural à la 109e Assemblée plénière de la CEM, Cabrera a évoqué les immenses défis que la pandémie de Covid-19 a créés dans le monde.

Il a affirmé que la pandémie est une «expérience destructrice» dont «les conséquences sont et seront visibles dans tous les aspects de la vie des gens et dans tous les secteurs de la société».

L’assemblée des évêques elle-même se déroule de manière virtuelle et interconnectée via des dispositifs et des plates-formes numériques; Cabrera a demandé que ces ressources soient utilisées comme des «ponts» pour y assister avec espoir face à «l’ombre du découragement, de la peur et du malaise [que] ils obscurcissent nos horizons et il semble que le bout du tunnel soit encore très loin ».

«En tant que promoteurs de l’espérance que nous devons être, nous sommes appelés à transmettre la paix et la tranquillité non seulement à nos fidèles; mais à un pays qui se débat dans la polarisation et l’incertitude », s’est exclamé l’archevêque.

Cabrera a également rappelé que les évêques du Mexique ont mis dans leur Projet pastoral mondial 2031 + 2033 une série d’engagements à court, moyen et long terme:

«Nous définissons comme urgence pastorale la situation des jeunes, des migrants et des prêtres et nous nous retrouvons sur la route avec trois défis: le kérygmatique-mystique qui anime notre engagement évangélisateur, le communautaire-synodal qui nous encourage à vivre la communion et l’éthique – morale qui nous pousse à reconstruire le tissu social. Aujourd’hui, face à la pandémie et guidés par notre Projet, nous restons plus que jamais engagés à faire le pas pour être une Église populaire, missionnaire et évangélisatrice.

Pour cette Assemblée plénière, Cabrera a assuré que les évêques se concentreront sur «cette réalité de la crise sanitaire, ainsi que la situation de pauvreté, l’économie, l’éducation, le soin de la maison commune, la culture démocratique et la construction. de paix”.

Il a demandé aux pasteurs de s’inspirer des paroles du Pape François: «Une fois de plus, le Pape nous invite à rêver et à avancer, comme nous l’avons fait dans notre PGP: nous espérons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. , dans laquelle la justice habite ».

L’archevêque a conclu son message par un vaste appel au dialogue.

«En tant qu’évêques, sans perdre notre attention sur l’urgence, il est temps en cette année 2021 que nous favorisons avec l’aide de nos commissions et dimensions, des rencontres de dialogue synodal entre tous les diocèses du pays et avec les citoyens. Réunissons-nous virtuellement pour l’instant, mais si possible et avec soin, faisons-le en personne ».

Les évêques de LEE sont image dans la campagne d’utilisation correcte des masques faciaux

Information de VCNoticias

ebv