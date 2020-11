Des centaines de femmes se sont rassemblées en octobre 1979 devant le Palais de Justice de Bilbao pour protester contre le procès des 11 à Basauri.

Il fut un temps où l’Espagne persécutait les femmes qui avortaient comme la Pologne le fait aujourd’hui. Il a fallu une décennie après la mort de Franco pour que les femmes espagnoles aient un accès limité à l’avortement légal. Jusque-là, c’était un crime poursuivi ainsi qu’une pratique stigmatisante. Ceux qui le pouvaient, se sont rendus à Londres. Ceux qui ne l’ont pas fait, les plus humbles, ont cherché des solutions en se cachant jusqu’à 11 heures à Basauri.

En 1976, un épisode décisif s’est produit pour réaliser ce droit. 11 femmes ont été poursuivies à Bilbao pour avortement. Ils les ont appelés ainsi, les 11 de Basauri, du nom de la municipalité industrielle où tout s’est passé. Deux, mère et fille, ont été accusées d’avoir pratiqué des avortements; le procureur a réclamé pour la mère jusqu’à 60 ans. Ceux qui ont demandé leur aide avaient entre 33 et 46 ans, une moyenne de trois enfants et une situation financière très difficile. Ils encourent six mois de prison et des amendes. Ils avaient demandé des méthodes contraceptives aux médecins de la sécurité sociale qui leur ont été refusés. Le processus judiciaire a duré près d’une décennie jusqu’à ce qu’il atteigne la Cour suprême. Les féministes se sont mobilisées pour les habiller. Plus d’un millier de femmes, dont beaucoup sont célèbres, ont signé le manifeste «J’ai avorté volontairement».

L’écrivaine et réalisatrice de documentaires Isabel Cadenas Cañón a sauvé cette histoire des 11 Basauri dans l’un des chapitres de De eso se no tal, un podcast passionnant, au look féministe, soigné dans les détails et brillant dans la sélection d’histoires. Un projet dont l’équipe est complétée par Laura Casielles, Vanessa Rousselot et Paula Morais Montes et qui a déjà reçu des prix. Le premier chapitre, They Ask About You, a reçu une mention spéciale du jury Ondas 2020. Ils téléchargent un nouvel épisode un dimanche sur deux.

Cadenas travaille sur la mémoire et les absences. Il s’intéresse beaucoup à la manière dont le silence s’est construit en Espagne: “Il n’est pas lié au tabou mais à la peur héritée de 38 ans de franquisme et qui perdure encore.” La peur d’être souligné, la stigmatisation, le «calme, tu es plus jolie», le «ne veux pas dire toi-même» et d’autres phrases similaires au titre qu’ils ont choisi: on n’en parle pas.

Lorsque la réalisatrice de documentaires a commencé à chercher les femmes de Basauri, qui est aussi le lieu où elle est née, elle a été surprise que le silence soit resté. Il ne pouvait pas croire qu’ils n’étaient pas fiers de ce qu’ils ont fait: «S’ils étaient des hommes et qu’ils avaient promu la frappe navale, leurs enfants la fêteraient et auraient des monuments». Il a essayé de tous les localiser, mais à la fin, un seul apparaît dans le rapport. Il le fait avec un pseudonyme. Il a vécu avec cet épisode enfoui. À tel point qu’à un moment de l’épisode, la femme demande à Isabel si l’avortement est déjà légal en Espagne.

Oui, c’est en partie grâce à son calvaire judiciaire, à 11 heures à Basauri. Son expérience amère a ouvert la voie à une droite fragile, qui peut vaciller à tout moment comme en témoigne ce qui se passe ces jours-ci en Pologne. Des milliers de femmes se sont mobilisées à Varsovie et ont pour l’instant ralenti le recul. Non, calme nous ne sommes pas plus jolis.