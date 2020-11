Mexico – Le champion du monde, Saúl «Canelo» Álvarez, est devenu un boxeur libre après avoir rompu toute relation avec Golden Boy Promotions

L’entraîneur du boxeur, Eddy Reynoso, a révélé que “Canelo” est un agent libre, “nous sommes donc prêts à continuer sa carrière.”

“En ma qualité de manager et entraîneur de Saúl” Canelo “Álvarez, je me permets de communiquer à la communauté de boxe et à tous nos fans qu’à partir d’aujourd’hui, 6 novembre 2020, notre combattant devient un agent libre, donc nous sommes prêts à poursuivre leur carrière », a-t-il été rapporté dans la lettre.

Reynoso a indiqué qu’ils travaillaient pour que «Canelo» revienne sur le ring le plus tôt possible, après l’inactivité qu’il a eue en 2020.

“Pendant tout ce temps, nous avons travaillé très dur dans le gymnase, avec beaucoup de responsabilité et de discipline.”

“Le but est d’être en grande forme physique et prêt à se battre cette année, et il en sera ainsi !!”, a-t-il ajouté.

«Bientôt, nous annoncerons la date, le rival et le lieu; Nous reviendrons plus forts que jamais pour continuer à grandir et continuer à montrer que la boxe mexicaine est la meilleure! ».

Il faut se rappeler que «Canelo» a déposé une plainte millionnaire contre Golden Boy Promotions pour rupture de contrat car il ne pouvait pas se battre en 2020.

