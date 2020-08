Carole Radziwill a quitté The Real Housewives of New York City après la saison 10. L’une de ses plus proches amies dans l’émission était Dorinda Medley qui a récemment annoncé qu’elle quittait la franchise. Après avoir confirmé qu’elle quittait la série télé-réalité Bravo, Radziwill a tweeté à propos de la nouvelle. Cependant, beaucoup ont perçu le message comme «douteux» et l’ont interpellée. Maintenant, l’ancien correspondant d’ABC News réagit au contrecoup.

Dorinda Medley et Carole Radziwill | Bennett Raglin / . pour Smash + Tess

Pourquoi Dorinda Medley quitte «RHONY»?

Medley a lancé une bombe aux fans de RHONY lorsqu’elle a annoncé qu’elle quittait l’émission de télé-réalité après six saisons. La personnalité de la télévision a eu une saison difficile à l’écran mais n’avait que de bonnes choses à dire sur son passage dans la série.

«Quel voyage cela a été. J’ai ri et pleuré et j’ai essayé de Make it Nice… », a-t-elle écrit sur Instagram. «Mais toutes choses doivent prendre fin. Ce fut un excellent moyen de guérir pour moi lorsque mon défunt mari Richard est décédé.

La femme au foyer a reconnu que le fait d’être sur RHONY l’a aidée à rencontrer des gens et à en apprendre davantage sur elle-même en cours de route.

«J’ai rencontré tellement de personnes intéressantes et j’ai tellement appris sur moi-même, sur la vie et sur les femmes en cours de route», a poursuivi Medley. «Merci à Bravo et NBC pour cette incroyable randonnée et à mes camarades de casting pour leur stimulation et leur divertissement constants. Je vous souhaite à tous santé, bonheur et succès. »

Carole Radziwill tweete un commentaire loufoque?

Alors que les fans traitaient les nouvelles, la vague de soutien pour Medley a rapidement afflué. Les adeptes inconditionnels de The Real Housewives ont rapidement parcouru les médias sociaux pour obtenir les réactions des Bravoverse. Le message de Radziwill a particulièrement attiré l’attention des gens.

L’auteur à succès a tweeté un message dédié à Medley car elle appréciait à quel point elle était authentique dans la série.

« Dorinda n’était que du » vrai « HW », a tweeté Radziwill. «Donc plus de vérité aussi. Croyez-moi, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les acteurs sont lâchés. Dire la vérité et exposer les faux membres de la distribution, leurs intrigues et comment tout est manipulé par la production. Je ne me lasserai jamais de dire que je vous l’ai dit à propos de Trump, et ceci.

Dorinda n’était que du «vrai» HW. Donc plus besoin de dire la vérité. Croyez-moi, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le casting est lâché. Dire la vérité et exposer les faux membres de la distribution, leurs intrigues et comment tout est manipulé par la production. Je ne me lasserai jamais de dire que je vous l’ai dit à propos de Trump, et ceci. https://t.co/7CPgAEFDKe – Carole Radziwill (@CaroleRadziwill) 25 août 2020

Le tweet de Radziwill a été jugé «douteux» alors qu’elle exposait la production en cours de route. Cependant, des heures plus tard, elle a dédié à Medley un autre tweet plus approprié.

«Et ainsi de suite… Les fans de #RHONY vont manquer ses plaisanteries, son humour, son détecteur de taureaux dans votre visage et son intelligence», a-t-elle écrit. «Mais ce qui leur manquera le plus, c’est son honnêteté et sa réalité dans un océan de mensonges. En avant, mon amour.

Et ainsi de suite… # Rhony Fans va manquer ses plaisanteries, son humour, son détecteur de conneries dans votre visage et son intelligence. Mais ce qui leur manquera le plus, c’est son honnêteté et sa réalité dans une mer de mensonge. En avant, mon amour. @DorindaMedley pic.twitter.com/oUIJGAKWhL – Carole Radziwill (@CaroleRadziwill) 25 août 2020

Lorsque Radziwill a vu un article posté à propos d’elle l’appelant à «l’ombre», elle a tweeté une fois de plus.

«Je fais de l’ombre? elle a demandé. « Bien sur que oui. Je ne savais pas ce qu’était l’ombre avant d’être sur #RHONY. le [Real Housewives] la franchise est construite sur l’ombre. J’ai donc appris aux pieds des maîtres. Les femmes sont méchantes, mesquines et oui, louches. Et vous allez adorer! C’est ce que vous appelez le plaisir coupable. Alors vous êtes le bienvenu. »

Je fais de l’ombre? Lol. Bien sur que oui. Je ne savais pas ce qu’était l’ombre jusqu’à ce que je sois sur #rhony. La franchise RH est construite sur l’ombre. J’ai donc appris aux pieds des maîtres. Les femmes sont méchantes, mesquines et oui, louches. Et vous allez adorer! C’est ce que vous appelez le plaisir coupable. Alors vous êtes le bienvenu. https://t.co/yXeeWruvp6 – Carole Radziwill (@CaroleRadziwill) 26 août 2020

Bethenny Frankel réagit également

Cependant, tous les messages à Medley n’étaient pas louches. Bethenny Frankel, qui a quitté RHONY avant la saison 12, a également dédié un doux message à son ancienne co-star.

«Chaque femme dans ce monde porte un peu d’éclat, certaines dans leur robe et d’autres dans leurs yeux», a déclaré le fondateur de Skinnygirl sur Instagram.

«Utilisez chaque instant pour faire briller les yeux d’un autre et pour réchauffer un cœur. Ne laissez personne ou quoi que ce soit ternir votre éclat. Ne laissez pas les insécurités des autres ternir votre éclat. Vous allez nous manquer… que le prochain chapitre commence. »

Il n’y a pas de mot sur le casting de la prochaine saison de RHONY ou quand Bravo commencera la production.

The Real Housewives of New York City continue de diffuser les jeudis soirs à 21 h. ET sur Bravo.