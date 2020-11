Pour les Phéniciens, l’île de huit hectares qui se dressait au milieu de la baie de Malaga semblait être un endroit parfait pour s’installer: elle était située dans un large estuaire formé par l’embouchure de la rivière Guadalhorce, stratégiquement protégée par la large baie malacitaine, en Route maritime vers Tartesos, entourée d’immenses forêts pour obtenir un bois infini, des argiles de qualité pour ses ateliers de poterie et à proximité des villages indigènes avec lesquels commercer.

Un travail en préparation et qui sera annoncé prochainement lors d’un congrès international, dirigé par le professeur María Eugenia Aubet, de l’Université Pompeu Fabra et signé, entre autres, par José Suárez, professeur à l’Université de Malaga, raconte l’histoire de cette colonie, actuellement connue sous le nom de Cerro del Villar. L’étude explique que l’île a été touchée au 7ème siècle avant JC. C. pour un tsunami “ou un énorme événement marin”. Cependant, ses habitants ont réussi à récupérer et à reconstruire le tissu urbain désolé. Cependant, ils n’ont pas réussi à surmonter un fait qu’ils avaient eux-mêmes causé: l’abattage sans discernement des forêts denses du bassin fluvial.

En fait, cette dernière catastrophe environnementale enlèverait progressivement son insularité à l’île – aujourd’hui elle est à plus d’un kilomètre du littoral – si bien que ses habitants l’ont abandonnée. Il est tombé dans l’oubli jusqu’à ce que ses restes soient découverts en 1965 et systématiquement fouillés des décennies plus tard.

Lors de sa fondation, et comme son environnement immédiat était impropre à l’agriculture, ses habitants utilisaient de préférence la colonie comme port de transit et marché régional, se consacrant notamment au commerce avec les populations autochtones. Son influence directe a atteint environ 18 kilomètres carrés. En outre, ils ont établi des relations d’échange avec d’autres colonies plus éloignées, comme La Fonteta, à Alicante.

Ainsi, il a grandi dans la prospérité. «La grande rue commerçante qui traversait la ville avec des maisons et des magasins de toutes sortes, des forgerons et des ateliers de métal, a été découverte. De même, une grande production de poterie a commencé en VII avant JC, spécialisée dans les conteneurs et les amphores de transport », explique José Suárez.

Aubet a fouillé la partie centrale de l’île en 1989 et a identifié “dix niveaux d’occupation presque ininterrompue se chevauchant entre le VIIIe et le VIe siècle avant JC, avec une épaisseur de plus de quatre mètres”. Chaque niveau a une composition avec des sédiments et des matériaux de nature différente. Le niveau V – entre 1,15 et 1,30 mètre d’épaisseur – est le plus étrange. Il est constitué de “sables grossiers qui suggèrent une couche formée par un lavage ou un balayage rapide et dévastateur de grandes proportions d’origine maritime, qui peut être lié à un phénomène de vagues extrêmes”, soutient l’étude.

Et il poursuit: “L’analyse de la faune trouvée dans les dépôts alluviaux, représentée par les mollusques et les poissons, comme le bar, indique une origine offshore de l’événement qui a détruit les maisons, les murs et les murs en pisé.” Autrement dit, une grande tempête ou un tsunami.

L’une des pièces qui a souffert de cet épisode tragique devait faire partie d’une maison ou d’un entrepôt, à en juger par le grand nombre d’amphores trouvées – grecques et phéniciennes -, parmi lesquelles des pots de cuisine, une avec des restes de poisson encore. Parmi les pièces trouvées, la plus unique est une amphore contenant de l’huile de qualité, produite par un atelier de Grèce orientale, haute de 33,4 centimètres avec un sceau aux caractéristiques égyptiennes, le faucon Horus et en dessous un graphite en forme de T. Il a été fabriqué vers 700 avant JC, et est le mieux conservé de son genre, découvert dans la péninsule ibérique.

Suite aux destructions venues de la mer, les zones résidentielles et les zones de marché ont été abandonnées. Sur les vestiges de l’un des bâtiments trouvés, s’est formée la soi-disant «strate IV», pleine de scories de céramique abondantes, et de constructions liées à un atelier de potier, ce qui montre que les Phéniciens ont fini par transformer l’île en une sorte de zone industrielle entre 620 et 570 a. C. et dépendant du puissant Malaka (Malaga).

Mais l’activité industrielle exigeait un bois de chauffage abondant et les terres intérieures étaient également déboisées pour l’exploitation agricole, principalement la vigne. Cela a entraîné une détérioration rapide du paysage de l’estuaire du Guadalhorce, devenant un «endroit inhospitalier et très vulnérable», explique le professeur de Malacca.

“L’analyse des sédiments reflète une nette évolution vers des eaux stagnantes et la disparition de l’île suite au colmatage alluvial de la zone du delta”, affirme Suárez. La population n’a pas pu le supporter et a déménagé à Malaga. La colonie avait échoué.

La colère des dieux

Le Covid-19 a retardé jusqu’en septembre 2021 la poursuite des travaux d’enquête à Cerro del Villar pour confirmer «l’existence d’une destruction catastrophique d’origine marine», explique Manuel Álvarez Martí-Aguilar, professeur à l’université de Malaga. La recherche future fait partie du projet “ Tremblements de terre et tsunamis dans la péninsule ibérique dans l’Antiquité: réponses sociales à long terme (projet Tsuniber) ”, financé par le ministère des Sciences et de l’Innovation, l’Agence nationale de recherche et le Fonds européen du développement régional (FEDER). L’équipe, dirigée par Manuel Álvarez, est également composée de José Suárez, Francisco Machuca et José Manuel Martín, de l’Université de Malaga, soutenus par María Eugenia Aubet elle-même, l’expert qui a mené l’enquête sur le site à partir des années quatre-vingt le siècle dernier. En 2017, la mairie de Malaga a commandé une série d’études géophysiques du sous-sol du site, dans le cadre de la préparation d’un projet de viabilité pour la création d’un parc archéologique à Cerro del Villar. Les études, dirigées par Suárez et menées par les professeurs José Peña et Teresa Teixidó, tous deux de l’Institut andalou de recherche en géophysique et en prévention des catastrophes sismiques, ont confirmé l’existence de strates présentant un haut niveau de salinité et compatibles avec l’existence d’une crue d’origine marine dans la colonie, données compatibles avec l’hypothèse formulée à l’époque après étude des données fournies par la fouille de 1989. Avec tous ces précédents, l’objectif de l’action envisagée par la nouvelle équipe Le projet de recherche du projet Tsuniber consistera justement à confirmer “l’analyse de l’horizon de destruction catastrophique d’origine marine” au moyen d’études microstratigraphiques précises, en essayant d’élucider, même, s’il s’agissait d’une grande tempête ou d’un tsunami. Cela se fera avec la coopération d’équipes d’experts internationaux comme celle dirigée par Klaus Reicherter, de l’Université d’Aix-la-Chapelle (RWTH Aachen). Le projet Tsuniber, en plus de Cerro del Villar, aborde d’autres études de cas sur l’impact et les conséquences d’anciens tsunamis survenus sur les côtes péninsulaires, comme celui qui a été lié à la crise tartessienne, au VIe siècle avant JC; le soi-disant s’est produit dans le golfe de Cadix au 3ème siècle avant JC; ou ceux documentés sur les côtes méridionales de la péninsule ibérique à l’époque impériale élevée et à la fin de l’Antiquité. Les experts veulent évaluer “les réponses sociales à la catastrophe et les stratégies de résilience collective à travers les horizons culturels tartessien, phénicien et romain”, en abordant, entre autres aspects, “les réponses religieuses à ces phénomènes”.