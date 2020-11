Un aspect qui n’a pas échappé aux médias et aux analystes politiques à propos du président élu virtuel des États-Unis, Joe Biden, est son affiliation catholique et ce que cela représente dans un pays né et forgé dans le protestantisme puritain. C’est un aspect qui attire l’attention parce qu’en 244 ans d’existence, la nation nord-américaine n’a eu qu’un seul président catholique, John F. Kennedy; Biden serait le deuxième et, si nous le regardons froidement, son principal héritage n’est pas dans la recherche des étoiles mais dans la santé, la paix et la coexistence qui peuvent être récupérées sur les places et les rues de sa propre patrie. Et cette seconde semble bien plus difficile que la conquête de l’espace.

Dans un essai profond du siècle dernier, le philosophe mexicain Leopoldo Zea a souligné avec sagesse les correspondances entre l’identité nord-américaine, sa vocation démocratique, son libéralisme économico-philosophique et le puritanisme hérité de ses pères fondateurs: «Le puritanisme comme expression religieuse des idéaux de l’homme moderne offrira, au sein de l’organisation sociale à laquelle il a donné naissance, les éléments idéologiques qui ont fait des États-Unis le berceau de la démocratie moderne ». Dans son essai, Zea a décrit certains aspects du puritanisme nord-américain qui sont plus qu’actuels et qui posent un défi pour la réconciliation nationale au XXIe siècle:

«Le puritain ne conçoit pas une activité qui n’a pas de but pratique; la passivité est considérée comme diabolique […] La charité, au sens catholique du terme, est rejetée: personne ne peut aider les autres. Chaque individu est seul responsable de son bonheur sur cette terre et de son salut sur l’autre. L’individualisme, dans ce domaine, est absolu, et il semble basé sur un “Qui peut se sauver” […] Le puritanisme, dit Tawney, sacrifiera la fraternité au nom de la liberté.

Partant de sa propre suffisance, le puritain limite son sens de la solidarité humaine. N’accepte pas l’inégalité qui n’a pas son origine dans le caractère des individus […] Les circonstances n’ont rien à voir avec la richesse ou la pauvreté; l’homme est toujours au-dessus des circonstances. Le puritain ne voit pas dans la pauvreté de ceux qui tombent à ses côtés un malheur digne de compassion et d’aide, mais la preuve d’un échec moral qui, loin d’être désolé, doit être condamné. Les richesses, par contre, ne doivent pas être l’objet de soupçons mais de bénédictions ».

Au-delà des différences compréhensibles entre démocrates et républicains, il est clair que certains de ces aspects (sinon tous) persistent dans la conscience transversale du peuple américain, en particulier parmi les conservateurs et ceux liés au style et à la croyance de Donald Trump. Mais ce sont précisément ces certitudes qui alimentent la polarisation et les tensions sociales lorsqu’elles se radicalisent sous forme de politiques publiques d’exclusion, de discours contentieux, de discrimination ou de censure éditoriale. Et là, le catholicisme que Biden dit professer pourrait contribuer positivement à tempérer le point d’ébullition social.

Le catholicisme -comme toute religion- plus qu’une simple accumulation de pratiques à suivre est appelé à être une identité qui «parvient à articuler une vision de l’harmonie entre la foi et la raison capable de guider une quête de savoir et de vertu qui dure toute une vie », comme l’a souligné le Pape Benoît XVI aux évêques nord-américains en 2012. Bien sûr, ce sont les pratiques de dévotion qui impriment le caractère de la personne dans son identité religieuse; Mais le Pape François a senti qu’il y avait des pièges dans cette identité: «L’avancée de ce globalisme favorise normalement l’identité des plus forts qui se protègent, mais elle tente de liquéfier les identités des régions les plus faibles et les plus pauvres, les rendant plus vulnérables. et personnes à charge », a-t-il dit dans son encyclique« Fratelli tutti ».

Ceux qui se méfient du fait que le catholicisme à Biden est superficiel en ce qui concerne les politiques publiques qui confrontent le secteur populaire du Parti démocrate qui l’a amené à la présidence ont raison; il est logique qu’il défend ce qui le rend «fort» et se «protège» avant même d’écouter les positions des vaincus aujourd’hui. Mais la réponse n’est pas seulement en lui ou dans ce que la Maison Blanche propose ou ordonne (comme Trump l’a fait), mais dans ce que le catholicisme peut offrir à un complexe complexe de radicalités. Dans son encyclique, le pape François réfléchit à la parabole du ‘Bon Samaritain’ qui prend soin et pourvoit aux nécessiteux lorsque ni le prêtre ni le Lévite ne l’aident et explique: «Le récit est simple et linéaire, mais il a toute la dynamique de cette lutte. interne qui se produit dans l’élaboration de notre identité, dans toute existence jetée sur le chemin de la réalisation de la fraternité humaine. En partant, nous sommes inévitablement entrés en collision avec le blessé. Aujourd’hui, et de plus en plus, il y a des blessés ».

Le catholicisme du XXIe siècle, main dans la main avec Benoît XVI et Francisco, propose une réflexion et un discernement contre le pragmatisme puritain; face à l’individualisme du «se sauver qui peut», la charité et la solidarité; et il exalte l’aventure de la fraternité devant la vertu de pureté.

La réconciliation du peuple américain doit abandonner certains de ses puritanismes qui ont mêlé la fascination du pouvoir, du marché et de la domination à des répulsions pour l’histoire, la science et le dialogue; et là, le catholicisme a beaucoup d’expérience. Expérience douloureuse et lumineuse dans laquelle non seulement les individus mais leurs cultures ont dû s’intégrer. C’est ce qu’il faut pour que la santé, la paix et la coexistence soient possibles sur les places et les rues de la nation nord-américaine.

