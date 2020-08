La saga Twilight restera dans les mémoires comme l’une des franchises cinématographiques les plus réussies de tous les temps. Que vous aimiez les vampires adolescents ou non, il a fait beaucoup d’argent et ne devient de plus en plus populaire avec l’âge. Et près de 12 ans après la première du premier film, Midnight Sun le ramène à sa pertinence. Mais pour Catherine Hardwicke, le fait qu’elle soit la seule réalisatrice sur cinq films est bouleversant.

Le studio ne s’attendait pas à ce que le premier film fasse aussi bien

Lorsque Twilight est sorti, il a été réalisé sous un studio indépendant, Summit Entertainment. Ce studio a finalement été acheté par Lionsgate, qui a ensuite réalisé The Hunger Games et Divergent. Mais en 2008, Twilight était considéré comme un film indépendant, en raison du studio, du budget, etc. Et étant un film sur les vampires qui avait un public majoritaire d’adolescentes, le studio ne pensait pas que ce serait un tel succès.

« Personne ne pensait que c’était une grande franchise à succès », a déclaré Hardwicke au Daily Beast en 2018. « Les attentes étaient très faibles pour Twilight parce que tous les autres studios l’avaient refusé. »

Elle a déclaré que le studio avait basé cette opinion sur The Sisterhood of the Travelling Pants, qui était également une adaptation de livre destinée aux filles. Ils ne s’attendaient pas à ce que Twilight rapporte plus de 39 millions de dollars, selon Hardwicke. C’est pourquoi le budget était inférieur et les attentes pour le week-end d’ouverture étaient «faibles».

En plaisantant, Hardwicke a déclaré que ces faibles attentes étaient la raison pour laquelle elle avait même obtenu le concert de réalisatrice en premier lieu.

«Pourquoi pensez-vous qu’ils ont embauché une réalisatrice?» elle a demandé. «S’ils pensaient que ça allait être un grand blockbuster, ils ne m’auraient même jamais embauché, car aucune femme n’avait jamais été embauchée pour faire quelque chose dans la catégorie blockbuster.»

Mais The Daily Beast a rapporté que Twilight a remporté «le week-end d’ouverture le plus élevé jamais enregistré à l’époque pour un film réalisé par une femme en direct», soit 192,8 millions de dollars.

Catherine Hardwicke était la seule femme à réaliser un film «Twilight», et c’est un «chagrin» pour elle

Après que Twilight soit devenu le succès massif qu’il est connu aujourd’hui, le reste des films n’a été réalisé que par des hommes.

«Ce fut un chagrin pour moi», a déclaré Hardwicke à Vanity Fair en 2018. «Il y a d’autres mauvaises femmes qui auraient pu faire ça.

New Moon a commencé la production peu de temps après la création de Twilight et a été réalisé par Chris Weitz. Eclipse a été réalisé par David Slade et Breaking Dawn: les parties 1 et 2 ont été dirigées par Bill Condon.

«Il y a beaucoup de projets comme ça», a poursuivi Hardwicke. « Et ça continue, encore et encore. Ce sont des histoires écrites par des femmes, sur des femmes, et données à des réalisateurs masculins. Encore et encore et encore. »

Elle a noté que les films The Hunger Games et les films divergents allaient également aux hommes. « Ils ne voulaient toujours pas prendre le risque à nouveau », a déclaré Hardwicke.

Malgré le manque de respect après «Twilight», Hardwicke est heureuse d’avoir inspiré d’autres femmes à réaliser et à faire des films

Hardwicke a décrit beaucoup de manque de respect qu’elle a reçu après la sortie de Twilight. Elle a déclaré au Daily Beast qu’elle n’avait pas reçu beaucoup de félicitations du studio, à l’exception d’un petit gâteau. Elle a également été beaucoup rejetée des scripts qu’elle aimait parce que les studios voulaient toujours rester avec des réalisateurs masculins.

À l’époque, je ne comprenais pas quand les gens me critiquaient pour être quoi que ce soit, émotionnel ou difficile … Pourtant, ils louent tous les réalisateurs masculins avec lesquels j’ai travaillé pour être passionnés et visionnaires et s’en tenir à leurs armes, se battre pour ce qu’ils veulent . Mais une femme est émotionnelle, difficile, salope, peu importe. Je ne connaissais pas ces mots de code et je ne savais pas qu’ils étaient utilisés de manière généralisée, et je les ai donc pris personnellement.

Cependant, elle a toujours inspiré de nombreuses femmes à devenir cinéastes et a bien sûr lancé un phénomène mondial. Et elle en est fière.

«Dans de nombreux festivals de films auxquels je parle, les femmes disent qu’elles m’ont vu [Twilight] DVD, et j’ai pensé, hé, si elle peut le faire, je peux le faire », a déclaré Hardwicke. «Alors c’est cool. Nous avons besoin de plus de voix féminines, nous avons besoin de plus de femmes derrière la caméra, l’écriture, tout, et c’est un grand héritage. «

