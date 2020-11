Marvel Studios traverse une période difficile en raison de la pandémie de coronavirus, puisque son calendrier a été gravement touché, à la fois dans les premières et dans les enregistrements, donc ce 2020 aucun film n’atteindra les théâtres et dans les deux séries deux devaient arriver, mais apparemment le seul qui était prévu pourrait arriver plus tard, car apparemment «WandaVision» Il sortira en 2021 et non à la fin de 2020 comme on le pensait.

À l’origine la série ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ serait le premier à atteindre la plateforme Disney +, mais en raison du retard dans leurs enregistrements, il a été décidé d’avancer ‘WandaVision’, qui jouera Elizabeth Olsen et Paul Bettany, tandis que “ The Falcon and the Winter Soldier ” arriverait pour 2021, bien que pour le moment rien ne soit confirmé.

À travers ses réseaux sociaux, un utilisateur a révélé que “ WandaVision ” sera présenté en 2021, au moins dans Amérique latine, puisqu’un chat a été partagé avec le service client de Disney +, où ils disent que ‘WandaVision’ sera disponible en 2021 et non en 2020 comme dans le reste du monde, ce qui n’a pas plu aux fans qui ont déjà embauché la plateforme qui Il arrivera dans les prochains jours, car ils devront attendre plusieurs mois pour voir la série.

INFORMATIONS DISNEY + AMÉRIQUE LATINE!

Aujourd’hui, j’ai contacté le service client de Disney + à propos du contenu et ils ont dit ce qui suit:

– Nous aurons les 31 saisons des Simpsons le 17 novembre.

– WandaVision sera présenté en première en JANVIER

– Nous aurons Avatar et The Rebel Novice pic.twitter.com/RtWvDOCI91 – cinemAddikt (@cinemAddikt) 9 novembre 2020

Apparemment, ce retard ne serait qu’en Amérique latine, mais il a commencé à susciter certains doutes, car jusqu’à présent personne n’a été lancé date de sortie officielle de la série et il n’y a eu qu’une seule bande-annonce, qui n’a pas révélé grand-chose sur l’intrigue possible, donc seule une position officielle manque à Marvel Studios ou à Disney +.