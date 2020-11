Disney + veut jeter “la maison par la fenêtre”, puisqu’il veut non seulement lancer des projets originaux de ‘Star Wars’ ou Marvel Studios, mais veut aussi faire revivre des séries classiques de la maison de la souris qui ont marqué plusieurs générations, par exemple cette semaine était a rapporté que ladite plateforme de streaming créera le redémarrage de «Darkwing Duck».

Selon un rapport de Variety, la maison de la souris développe cette nouvelle version sous la production exécutive de Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver et Alex AcAtee, bien que le scénariste du projet ne soit pas encore disponible. On pense que le prochain programme a obtenu le feu vert du succès du redémarrage de «DuckTales» il y a quelques années, une émission qui appartient au même univers que «Pato Darwing», un titre espagnol.

Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce dessin animé de 1991, il raconte les aventures de Drake Mallard, un canard qui mène une vie normale dans la ville de San Canario, Avec sa fille adoptive Gosalyn, cependant, le protagoniste possède un grand secret: c’est le super-héros Darkwing Duck, qui doit non seulement lutter contre les forces du mal, mais aussi contre son énorme ego, qui interfère parfois avec sa mission.

La série animée qui a duré trois saisons a été largement acceptée pour combiner l’action avec la comédie familiale, des éléments dont on ne sait pas s’ils seront répétés lors du redémarrage de “ Darkwing Duck ”, et si c’était un fait, c’est que les personnages Gosalyn et le chauffeur Joe McQuack reviendrontLe producteur de «DuckTales» Frank Angones a expliqué à Comicbook.com.

“Darkwing Duck est l’histoire d’un père, d’une fille et d’un Joe McQuack, et comment ils fonctionnent en tant que famille. Il est vraiment important de reconnaître que sans Gosalyn et Joe McQuack, Darkwing Duck deviendrait son propre non-sens égocentrique et avide d’attention”, a-t-il déclaré. le producteur. pour l’instant pas plus d’informations sur les mises à jour du projet Disney +, nous en saurons plus bientôt.