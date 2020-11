L’enfant intérieur qui vit dans la génération Y sortira avec le retour de l’un des héros de la télévision les plus fous des années 90, mais ce ne sera pas dans de nouveaux chapitres, mais ce sera l’invité spécial d’un autre dessin animé tout aussi extraverti, car a été informé qu’il sera «Phenomenoid» dans «Teen Titans GO!».

En 1995, il est apparu pour la première fois à la télévision Dexter Dougles, un adolescent ringard qui se transforme accidentellement en super-héros à la peau bleue et en costume noir, avec une personnalité jugée irrévérencieuse qui a fait rire le public pendant deux saisons. La série a été créée par Bruce Timm et Paul Dini, responsable de «Batman the Animated Series» sous la production de Steven Spielberg.

Maintenant, ce personnage reviendra dans un caméo spécial dans l’épisode 35 de la sixième saison de ‘Teen Titans GO!’, Intitulé ‘Hugbees’ où le héros rejoindra l’équipe de DC pour vaincre The Brain et The Lobe. La nouvelle a été annoncée par Paul Rugg, un acteur qui a exprimé Fenomenoide dans les années 1990.

“Ouais, Freak fait un mini retour. L’année dernière, les ‘Teen Titans Go!’ Il m’a envoyé un scénario et c’était très amusant. Ils m’ont demandé d’ajouter des trucs et je l’ai fait et nous l’avons filmé en décembre dernier. Ils ont aussi eu David Warner! Ed Asner! Et Joe Leahy! L’épisode est sorti ce week-end! il a écrit sur son compte Twitter.

Bien que Rugg ait déclaré que ce serait ce week-end que “ Fenomenoide ” sortira sur “ Teen Titans GO! ”, Via la chaîne Cartoon Network, pour l’instant c’est uniquement aux États-Unis, il n’y a donc toujours pas de date à laquelle il arrivera en Amérique latine ou si le doublage latin original sera également présent. On ne sait pas si ce personnage aura un nouveau projet, mais ce ne serait pas une surprise de voir les épisodes à venir, car la nostalgie est une tendance dans l’industrie du divertissement aujourd’hui.