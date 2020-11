La série ‘Les morts qui marchent’ Il est en ondes depuis dix ans et a un nombre similaire de saisons et tout au long de la cdonc 150 chapitres Un grand nombre de personnages sont passés, certains d’entre eux qui devenaient peu à peu populaires auprès du public et ont réussi à avoir une plus grande pertinence, l’un d’eux est Michonne, joué par l’actrice Danai Gurira, mais peut-être que très peu ont remarqué que une autre actrice a joué Michonne dans sa première apparition dans la serie.

L’actrice Danai Gurira a eu une pertinence ces dernières années, en grande partie grâce à sa participation à la série ‘Les morts qui marchent’ du réseau AMC, actif depuis la saison, a également rejoint l’univers cinématographique Marvel dans le rôle de Okoye a partir de ‘Panthère noire’ de 2018 et la chaux a été présente dans «Avengers: Infinity War» et «Avengers: Endgame».

Peut-être que très peu ont remarqué que Une autre actrice a joué Michonne lors de sa première apparition dans “ The Walking Dead ”, depuis la première fois que nous avons vu le personnage était à la fin de Chapitre 13 de la deuxième saison, où Andrea Harrison est attaqué par trois zombies et est sauvé par une femme avec une épée dont le visage ne peut pas être vu, mais en réalité Danai Gurira n’a pas enregistré cette scène, car elle n’avait pas encore été embauchée pour la série et ce n’est qu’au début de la troisième saison qu’elle a rejoint ce monde post apocalyptique.

Jusqu’à présent, on sait que la fin de ‘The Walking Dead’ arrive dans la saison 11, qui comportera 24 chapitres et sera diffusé entre 2021 et 2022, mais cet univers continuera de s’étendre avec la série ‘Fear: The Walking Dead’ et ‘The Walking Dead: World Beyond’, en plus des films qui sont en préparation du personnage de Rick Grimes.