La plate-forme de streaming a publié plusieurs succès cette année, dont beaucoup attendent d’être renouvelés et l’un d’entre eux l’a finalement obtenu. Peut-être à cause du soutien des fans pour la série ou parce que l’histoire ne pouvait pas être laissée à moitié, mais à la fin annonce la deuxième saison de «Space Force» pour Netflix.

Avec dix chapitres commandés par le comédien Steve Carell, il raconte l’histoire d’un général décoré qui, malgré ne pas le vouloir, finit par collaborer avec un scientifique excentrique pour le déploiement d’une nouvelle agence de l’armée américaine, dont la mission est de retourner sur la lune.

‘Space Force’ a été créé fin mai sur Netflix, étant l’un des gros paris pour la plate-forme, depuis qu’elle s’est tournée vers Greg Daniels, co-créateur de la série ‘Parks and Recreation’, En plus de faire venir Carell avec qui il avait précédemment travaillé sur la série “ The Office ”, l’une des plus influentes de ces dernières années, mais malgré que tout y soit, elle n’a pas eu le succès foudroyant comme prévu, donc c’est possible peut venir de forts changements.

Le premier d’entre eux sera avec l’acquisition de Norm Hiscock à l’équipe créative, elle servira de coproductrice, a travaillé sur ‘Parks and Recreation’ et ‘King of the Hill’, ainsi que l’actrice de la série Jimmy O. Yang qui sera rédacteur. L’équipe reviendra à John Malkovich, Ben Schwartz, Yang, Tawny Newsome et Diana Silvers, qui étaient dans la première tranche.

Ils annoncent la deuxième saison de ‘Space Force’ et sur les enregistrements, on sait qu’ils vont déménager de Los Angeles à Vancouver, dans l’espoir de minimiser les dépenses de production, car il n’était pas bon marché de faire le spectacle, juste Le salaire de Carell était d’un million de dollars par épisode, Espérons que cela en vaut la peine.