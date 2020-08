Metal Lords de Netflix est un film dramatique musical pour adolescents à venir créé, écrit et produit par le duo Game of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss. Voici ce que nous savons jusqu’à présent, y compris des informations sur le casting, ce que nous pouvons attendre de l’histoire et qui est impliqué.

Pour récapituler, David Benioff et D. B. Weiss, tout juste sorti de leur série Game of Thrones de HBO, ont signé un vaste accord avec Netflix pour produire de nouveaux titres. Ils ont déjà annoncé un certain nombre de projets à venir, mais l’un des premiers susceptibles de se concrétiser est Metal Lords.

Metal Lords est produit par David Benioff mais écrit par D. B. Weiss. Bighead Littlehead est la société de production derrière le long métrage. Greg Shapiro, connu pour The Hurt Locker est également attaché au projet en tant que producteur.

Le lauréat du prix Cinefondation du Festival de Cannes, Peter Sollett, devrait diriger. Sollett a réalisé Freeheld, mettant en vedette la star de l’Umbrella Academy, Ellen Page, ainsi que des épisodes pour des émissions comme The Path de Hulu et Vinyl de HBO. Il est également sur le point de diriger la prochaine adaptation en direct du célèbre jeu vidéo Minecraft.

Quelle est l’intrigue de Metal Lords?

L’intrigue de Metal Lords tourne autour de deux lycéens et d’une fille qui tentent de créer un groupe de Heavy Metal et sont sur le point de concourir dans Battle of the Bands. Le synopsis officiel de Metal Lords se lit comme suit:

«Deux enfants veulent créer un groupe de heavy metal dans un lycée où exactement deux enfants se soucient du heavy metal. Ils essaient de trouver un bassiste, et échouent – mais ils trouvent une fille qui est très douée pour le violoncelle. Si les trois ne parviennent pas à régler leurs différends et à travailler ensemble, ils ne gagneront jamais la bataille des groupes. »

Quels sont les personnages de Metal Lords?

Grâce à Daniel Richtman, un initié de l’industrie du cinéma et de la télévision, nous avons les descriptions des personnages des trois films principaux.

« Chasseur est mal à l’aise avec les autres et souffre d’une vie de famille dysfonctionnelle, mais il cache ses émotions derrière sa seule vraie passion: la musique Heavy Metal. Le métal est la seule chose dans sa vie à faire disparaître les ténèbres et à faire en sorte que tout se passe bien. Il est intelligent, motivé, passionné et extrêmement verbal. Hunter et Kevin ont l’intention de créer un groupe et de montrer à tout le monde ce qu’il vaut. «

«Kevin est le gamin timide, qui a un grand cœur, mais qui ne sait comment exprimer aucune de ses émotions. Heureusement, il a Hunter, le leader du groupe. Hunter l’encourage à évoluer en batteur de métal à partir d’un batteur de fanfare. Lorsque Kevin rencontre Emily, il découvre qu’il est capable de tendre la main et de se connecter avec un autre être humain.

« Emilie joue du violoncelle et est le seul vrai musicien du trio. Comme Kevin, elle est également très timide et absente de la scène sociale. Elle est intelligente et extrêmement talentueuse. Elle et Kevin, étant si semblables, se tirent l’un l’autre de leur coquille, mais leur relation provoque un conflit avec Hunter et Emily ne réagit pas bien au conflit. «

Hunter et Kevin semblent tous deux être partiellement basés sur le leader de Metallica James Hetfield qui venait d’une famille très dysfonctionnelle et en conséquence était extrêmement timide, la musique étant son seul moyen de s’exprimer.

Le casting a commencé le 15 août 2020 selon IMDb et si vous avez envie d’auditionner, vous pouvez trouver l’appel de casting ici.

Quel est l’état de la production sur Metal Lords?

État actuel de la production: Casting (Dernière mise à jour: 24/08/2020)

Initialement, Metal Lords était censé entrer en production en juillet, mais la pandémie COVID-19 a rendu cela impossible. Maintenant, cependant, le tournage devrait commencer fin octobre 2020 à Portland, Oregon, États-Unis.

Quand Metal Lords sortira-t-il sur Netflix?

Sur la base du début de production prévu et d’une durée de tournage standard de plusieurs mois, nous pouvons probablement nous attendre à ce que Metal Lords soit publié sur Netflix en Été / automne 2021.