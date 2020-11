Mexique.- Les secrétariats de Économie et agriculture Ils rapportent qu’il n’y a pas d’éléments d’approvisionnement ou de pressions inflationnistes dans les maillons de la chaîne de production qui justifient une augmentation du prix de la tortilla.

Cela, en raison des récentes déclarations d’entreprises ou de personnes au sujet d’augmentations présumées, pourrait constituer des violations de la Loi fédérale sur la protection des consommateurs et loi fédérale sur la concurrence économique.

Les dépendances du Gouvernement mexicain effectuent un suivi permanent de la structure des coûts de tous les maillons de toute la chaîne de production maïs grain-masa-farine-tortilla, de manière à ce que les coûts d’énergie, de carburant, de transport, soient méticuleusement analysés. l’emballage, la main-d’œuvre et autres, afin d’exclure des augmentations injustifiées des intrants qui pourraient avoir un impact sur le prix final de la tortilla et nuire au bien-être des familles, en particulier celles à faible revenu.

Le Ministère de l’agriculture et du développement rural Il a souligné que les récoltes du cycle agricole printemps-été 2020 enregistrent une production favorable, de sorte que le grain est disponible et, actuellement, le prix du maïs est d’environ 4700 pesos par tonne pour le producteur, et 5450 pesos par tonne en moulin, ce qui permet un fonctionnement adéquat de la chaîne de production.

Avec les paramètres de l’offre, des coûts et des prix, les autorités fédérales ont déterminé que le prix de la tortilla devrait rester inchangé au moins jusqu’au milieu de l’année suivante, lorsque les informations sur les récoltes de maïs-grain du cycle agricole automne-hiver 2020 seront disponibles. / 2021, et il serait en mesure d’évaluer s’il existe des variations significatives des coûts de production et de distribution de l’ensemble de la filière maïs-tortilla.

En réunion virtuelle, la secrétaire Graciela Márquez Colín et le secrétaire Víctor Villalobos Arámbula Ils ont convenu de mener des actions conjointes dans l’évaluation des récoltes de maïs, des coûts de production et des procédés industriels pour déterminer, par consensus, un prix abordable de la tortilla qui reflète les conditions de concurrence du marché.

De même, les secrétaires ont accepté d’entendre le parquet fédéral à la consommation (Profeco) et la Commission fédérale de la concurrence économique (Cofece) sur les annonces faites par les agents économiques aux fins juridiques qui peuvent en découler.

