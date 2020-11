Mexico,- Ben Roethlisberger a été placé sur la liste de réserve par Covid-19, après sa participation à la semaine 9.

Il sera isolé pendant 5 jours et est dans le doute pour le match contre Cincinnati. En plus du joueur de ligne offensive Jerald Hawkins, du demi offensif Jaylen Samuels et du secondeur Vince Williams, qui sera isolé pendant cinq jours.

Trevon Diggs a subi une fracture au pied et sera absent pour les Cowboys dans 4-6 semaines.

Les 49ers sont le 22e champion en titre de la conférence à avoir un dossier perdant après neuf matchs. Seules trois équipes ont pu se remettre pour entrer dans les séries éliminatoires Eagles (2018), Sheahawks (2015) et Chargers (1995).

Aaron Rodgers a 24 touchés et 2 interceptions après 8 matchs joués, le seul joueur avec plus de touchés et moins d’interceptions après huit semaines est Tom Brady en 2007 (30 touchés et 2 int).

Patrick Mahomes a atteint 100 touchés dans sa carrière, devenant ainsi le joueur le plus rapide à atteindre ce montant (40 matchs).

Les Steelers de Pittsburgh sont les seuls invaincus cette saison, avec une fiche de 8-0 pour la première fois de leur histoire.

Les Bills ont marqué 44 points contre les Sheahawks lors de la semaine 9, le plus grand nombre de points contre Seattle à l’époque de Pete Carroll.

Avec la défaite contre les Saints, Tom Brady a été balayé par un rival de division pour la première fois de sa carrière.

