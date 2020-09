Bienvenue dans votre aperçu complet de ce qui devrait arriver sur Netflix aux États-Unis tout au long du mois de septembre 2020. Il existe d’excellents titres, notamment d’énormes originaux tels que The Devil All the Time, I’m Thinking of Ending Things et Ratched déjà alignés alors plongons!

Si vous souhaitez voir un aperçu plus détaillé des originaux Netflix qui sortira en septembre 2020, vous pouvez trouver cet aperçu mis à jour en continu ici même sur Quoi de neuf sur Netflix. Si vous avez manqué l’un des ajouts d’août 2020, nous mettons toujours à jour cet aperçu ici.

Comme toujours, gardez un œil sur ce qui reste avec le principal ensemble de retrait: Christopher Robin, Once Upon a Time, Galavant et Person of Interest.

Liste complète de ce qui arrivera à Netflix en septembre 2020

Remarque: cette liste s’applique uniquement à Netflix aux États-Unis.

À venir sur Netflix le 1er septembre

Remarque: 47 titres au total ont atterri sur Netflix pour le premier du mois.

À la dérive (2018) – Biopic mettant en vedette Sam Claflin et Shailene Woodley sur l’histoire de la survie d’un couple pris dans un ouragan.

Anaconda (1997) – Film d’horreur des années 90 où une équipe de tournage du National Geographic est prise en otage.

Retour vers le futur trilogie – Les trois films Retour vers le futur reviennent à nouveau sur Netflix US.

Salon de coiffure (2002) – Comédie dans un salon de coiffure de Chicago.

Barbie Princess Adventure (2020) – Aventure musicale animée avec Barbie exclusivement sur Netflix.

Signets: Célébrer les voix noires (Saison 1) N – Série préscolaire racontant des histoires noires.

Blue Exorcist (Saison 2) – Nouveaux épisodes de l’excellente série animée.

Borgen (saisons 1-3) – L’excellent thriller politique danois rejoint enfin Netflix avant la saison 4 qui sortira sur Netflix dans les deux prochaines années.

Enfants de la mer (2019) – Film d’anime.

Coneheads (1997) – Film humoristique basé sur le sketch SNL.

Date d’échéance (2010) – Todd Phillips dirige cette comédie avec Robert Downey Jr et Zach Galifianakis.

Gloire (1989) – Film biographique mettant en vedette Denzel Washington sur la première entreprise de volontaires entièrement noire de la guerre civile américaine.

Graisse (1978) – La comédie musicale intemporelle avec John Travolta.

Effacé (Saison 1) – Anime situé dans les années 1980 où un garçon voyage dans le temps pour aider à sauver ses camarades de classe.

Fate / Grand Order -Premier ordre- (2020) – Film d’anime sur une nouvelle recrue renvoyée dans le temps pour sauver l’avenir.

Felipe Esparza: mauvaises décisions / décisions malas (2020) N – Deux spéciaux stand-up, un présenté en anglais et un en espagnol.

H (plusieurs saisons) – Comédie d’ensemble française dans un hôpital.

Heidi (Saison 2) – Des aventures plus animées dans les montagnes avec Hedi.

Magic Mike (2012) – Comédie de Steven Soderbergh mettant en vedette Channing Tatum sur un strip-teaseur enseignant les ficelles du métier.

Les plus recherchés de Muppet (2014) – Le grand film Muppet de Disney avec Ricky Gervais, Ty Burrell et Tina Fey.

Pas un autre film pour adolescents (2001) – Comédie de Chris Evans qui combine toutes les comédies de lycée qui la précèdent.

Ananas Express (2008) – Comédie Seth Rogen réalisée par David Gordon Green.

Possession (1981) – Film d’horreur classique d’Andrzej Zulawski.

Le chat botté (2011) – Spin-off Dreamworks de Puss in Boots qui était un habitué de Shrek.

Dragon rouge (2002) – Thriller policier Anthony Hopkins.

Sex Drive (2008) – Comédie de Sean Anders sur un lycéen conduisant à travers le pays pour rencontrer une fille qu’il a rencontrée en ligne.

Soeur soeur (saisons 1 à 6) – Série comique de comédie UPN classique des années 90 créée par Kimm Bass et Gary Gilbert sur des jumeaux séparés à la naissance.

The Boss Baby: Obtenez ce bébé! (Spécial interactif) N – Le spin-off interactif Dreamworks de la franchise Boss Baby vous donnant l’opportunité de travailler chez Baby Corp.

Les Muppets (2011) – L’un des films Muppet redémarrés de Disney.

Les producteurs (2005) – Comédie musicale avec Uma Therman et Matthew Broderick.

The Promised Neverland (Saison 1) – Série d’anime.

Les Schtroumpfs (2011) – Le premier redémarrage en direct du dessin animé classique pour enfants de Sony Pictures.

Thomas et ses amis (saison 24) – Des aventures plus animées avec Thomas the Tank Engine.

Vrai: Journée de l’amitié (2020) N – Un autre ensemble spécial animé pour enfants dans le monde vrai.

Faune (2018) – Drame pittoresque sur un adolescent aux prises avec son père les abandonnant temporairement.

Zathoura (2005) – Un jeu mystérieux envoie deux frères voler dans l’espace, où ils doivent atteindre la planète Zathura – ou être piégés pour toujours dans les limbes galactiques.

À venir sur Netflix le 2 septembre

Bad Boy Billionaires: Inde (Saison 1) N – Série docu indienne.

Table du chef: BBQ (saison 1) N – Un nouveau spin-off pour Chef’s Table qui se penche sur le monde du barbecue.

Freaks – Vous êtes l’un des nôtres (2020) N – Film de super-héros allemand sur une cuisinière alevins découvrant qu’elle a du pouvoir.

À venir sur Netflix le 3 septembre

Afonso Padilha: Alma de Pobre (2020) N – Spécial stand-up portugais.

Ave Maryam (2018) – Drame romantique indonésien.

Amour, Garaunteed (2020) N – Rachael Leigh Cook et Damon Wayans Jr. jouent dans cette nouvelle comédie romantique.

La plateforme (Saison 1) – Un génie de la programmation crée un portail Internet de recherche de faits et de vérité tout en tenant compte des problèmes à la maison.

Young Wallander (Saison 1) N – Un policier nouvellement diplômé se retrouve impliqué dans des affaires effroyables. Basé sur la série suédoise et britannique Wallander.

À venir sur Netflix le 4 septembre

Extérieur (Saison 1) N – Nouvelle série de science-fiction avec Hillary Swank.

Je pense à la fin des choses (2020) N – Charlie Kaufman écrit et dirige ce nouveau drame adapté du roman mettant en vedette Jesse Plemons.

Kandasamys: Le mariage (2019) – Comédie sud-africaine.

Spirit Riding Free: Riding Academy (Partie 2) N – Prochaine série d’aventures de Dreamworks.

Ramène-moi à la maison ce soir (2011) – Se déroulant dans les années 1980, cette comédie romantique se déroule quatre ans après que les étudiants de fin d’études en ont rencontré un dans l’espoir de faire un pas sur son béguin de lycée.

L’Okoroshi perdu (2019) – Drame d’action Nollywood film.

À venir sur Netflix le 7 septembre

Marchandise (2019) – Film spatial en hindi sur une jeune astronaute.

Spécial de minuit (2016) – Thriller de science-fiction sur un garçon affichant des pouvoirs de super-héros et les tentatives d’un père pour le protéger des autorités.

Midnight Special arrive sur Netflix US le 7 septembre pic.twitter.com/6EMaL5602I – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 10 août 2020

Mon professeur de poulpe (2020) N – Documentaire d’enquête sur un homme et sa relation avec une pieuvre.

Record de la jeunesse (saison 1) N – Nouveau K-drama sur trois jeunes fashionistas. De nouveaux épisodes arrivent chaque semaine.

Transformers: Cyberverse (Saison 2) – Plus d’aventures avec les Autobots.

En attendant «Superman» (2010) – Documentaire sur l’état de l’éducation en Amérique.

À venir sur Netflix le 8 septembre

StarBeam (Saison 2) N – Deuxième saison de la série animée pour enfants.

À venir sur Netflix le 9 septembre

Cuties / Mignonnes (2020) N – Film suivant une jeune fille nommée Amy qui défie la tradition de sa famille de faire partie d’une équipe de danse twerk.

Organisez-vous avec The Home Edit (Saison 1) N – Reese Witherspoon a produit une série Netflix donnant aux maisons des relookings indispensables.

La Línea: L’Ombre de Narco (Saison 1) N – Une série de docu sur la ville balnéaire espagnole est devenue le centre de trafic de drogue le plus meurtrier d’Europe.

Le dilemme social (2020) N – Documentaire créé à Sundance sur la façon dont les médias sociaux nous contrôlent.

À venir sur Netflix le 10 septembre

Greenleaf (Saison 5) – La cinquième et dernière saison de l’émission OWN sur une méga-église et la famille qui la dirige.

Julie et les fantômes (saison 1) N – Série musicale familiale sur une fille essayant de reconstruire un groupe de garçons adolescents.

La baby-sitter: Killer Queen (2020) N – Suite de The Babysitter réalisé une fois de plus par McG.

Le cadeau (Atiye) (Saison 2) N – Retour de la série surnaturelle turque.

Les Chroniques d’Indhun (Saison 1) N – Série d’anime de fabrication espagnole.

Ce qui va arriver sur Netflix le 11 septembre

Entreprise familiale (saison 2) N – Comédie française sur une famille au sommet de sa forme vendant de l’herbe.

Copines (plusieurs saisons) – Série comique de sitcom qui suit quatre femmes différentes.

Comment dresser votre dragon 2 (2014) – Le deuxième film Dreamworks avec Hiccup et Krokmou.

Pets United (2020) N – Fonctionnalité animée sur un chien et un chat unissant leurs forces pour vaincre le maire et son armée de robots meurtriers.

Voyages Pokémon (partie 2) N – Nouveaux épisodes dans la toute nouvelle série Pokemon exclusive à Netflix.

Se busca papá / Papa voulait (2020) N – Comédie familiale du Mexique.

La duchesse (saison 1) N – Nouvelle série humoristique de la comédienne Katherine Ryan.

À venir sur Netflix le 15 septembre

America’s Book of Secrets (Saison 2) – Série documentaire de la chaîne HISTORY sur divers scandales et complots entourant le gouvernement américain.

Anciens extraterrestres (saison 3) – Série documentaire de la chaîne HISTORY (?) Sur les extraterrestres.

Beyond Scared Straight (Saison 4) – Série de télé-réalité avec des adolescents à risque ayant un aperçu de leur avenir potentiel en prison.

Appelez la sage-femme (saison 9) – Série dramatique d’époque britannique.

Cold Case Files Classic (Saison 1) – Docuseries examinant des meurtres non résolus grâce à la science médico-légale.

Hope Frozen: Une quête pour vivre deux fois (2020) N – Documentaire qui couvre un scientifique controversé et sincère qui cherche à geler son enfant mourant pour le ramener dans le futur.

Izzy’s Koala World (Saison 1) N – Série nature pour enfants suivant Izzy, 11 ans, alors qu’ils sauvent des koalas.

Michael McIntyre: Showman (2020) N – Spécial stand-up du comédien britannique.

Étoiles de pion (saison 2) – La chaîne HISTORY achète et vend des séries de téléréalité.

Taco Chronicles (Volume 2) N – Série de télé-réalité culinaire sur les meilleurs tacos du monde

La malédiction de Oak Island (Saison 4) – La série Docu de History Channel poursuit son expédition sur Oak Island.

Le jeu de rap (saison 1) – Série de télé-réalité où les concurrents tentent de percer dans l’industrie du rap.

Les Schtroumpfs 2 (2013) – Suite de la série Sony live-action des Schtroumpfs.

L’univers (saison 2) – Série Docu sur les plus grandes questions scientifiques.

À venir sur Netflix le 16 septembre

Bébé (saison 3) N – La troisième et dernière saison du drame italien.

Challenger: le vol final (saison 1) N – Série Docu sur le programme spatial Challenger.

Criminel: Royaume-Uni (Saison 2) N – Des renversements plus intenses dans la salle d’interrogatoire.

Dr Jason Leong Hashtag béni (2020) N – Stand-up spécial regardant les guérisseurs traditionnels absurdes et les show-offs.

MeatEater (Saison 9) N – Série Docu

Signs / Znaki (Saison 2) N – Série policière polonaise.

CHANTEZ! (Saison 1) N – Tituss Burgess accueille l’édition régionale américaine du concours de chant karaoké.

Le diable tout le temps (2020) N – Complet avec une distribution stellaire comprenant Tom Holland et Robert Pattinson, c’est l’un des plus gros films à sortir sur Netflix cet automne.

Voici votre premier regard sur THE DEVIL ALL THE TIME, un conte gothique du Midwest d’Antonio Campos avec Tom Holland, Robert Pattinson, Jason Clark, Riley Keough, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska et Eliza Scanlen. Sur Netflix dans le monde le 16 septembre pic.twitter.com/3qNW1EaVfb – NetflixFilm (@NetflixFilm) 3 août 2020

Le paramédic / El practicante (2020) N – Thriller espagnol.

À venir sur Netflix le 17 septembre

Dragon’s Dogma (Saison 1) N – Nouvelle série animée basée sur la franchise de jeux vidéo.

Horrid Henry’s Gross Day Out (2020) – Titre animé pour enfants basé sur la série de livres.

Le dernier mot / Das Letzte Wort (Saison 1) N – Série humoristique allemande.

À venir sur Netflix le 18 septembre

American Barbecue Showdown (Saison 1) N – Série de télé-réalité avec des cuisiniers en compétition démontrant leurs capacités de barbecue.

Jurassic World: Camp Cretaceous (Saison 1) N – Série animée de Dreamworks basée sur Jurassic Park IP.

Ratched (Saison 1) N – Le prochain énorme projet de Ryan Murphy qui devrait redémarrer le célèbre personnage de Nurse Ratched de One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

Vous méritez que quelqu’un vous fasse miséricorde. 18 septembre pic.twitter.com/bPpfKABCzs – Ratched (@RatchedNetflix) 4 août 2020

À venir sur Netflix le 21 septembre

Une chanson d’amour pour Latasha (2020) N – Documentaire sur le meurtre de Latasha Harlins et le soulèvement de 1992 à Los Angeles.

À venir sur Netflix le 22 septembre

Chico Bon Bon: Singe avec une ceinture à outils (Saison 3) N – Série animée pour enfants.

Jack Whitehall: voyage avec mon père (saison 4) N – Série de télé-réalité avec le comédien Jack Whitehall poursuivant ses aventures avec son père.

Embrassez le sol (2020) – Documentaire sur les militants, les scientifiques et plus encore se regrouper pour équilibrer notre climat.

Mighty Express (Saison 1) N – Nouvelle série animée pour les enfants des créateurs de Paw Patrol.

Le Playbook (Saison 1) N – Série documentaire sur le sport.

À venir sur Netflix le 23 septembre

Enola Holmes (2020) N – Film mystère britannique basé sur le roman avec Millie Bobbie Brown.

En attendant… (2005) – Comédie Rob McKittrick mettant en vedette Ryan Reynolds.

À venir sur Netflix le 24 septembre

Véritable acier (2011) – Hugh Jackman figure dans ce film de science-fiction sur un opérateur de robot boxeur.

The Chef Show (Saison 2) N – Un tout nouvel ensemble d’épisodes mettant en vedette Jon Favreau.

À venir sur Netflix le 25 septembre

Un crime parfait (Saison 1) N – Série documentaire

Country-ish (Saison 1) N – Série télé-réalité sur l’artiste country Coffey Anderson et sa femme jonglant entre leurs objectifs de carrière et leur vie personnelle.

Méchant C

Sneakerheads (Saison 1) N – Série comique reprise de Complex Networks.

Les fichiers de l’infirmière de l’école / Bogeongyosa Aneunyeong (saison 1) N – Série dramatique sud-coréenne sur une infirmière scolaire.

Ce qui va arriver sur Netflix le 26 septembre

The Good Place (Saison 4) – La dernière saison de la série comique NBC.

Ce qui va arriver sur Netflix le 27 septembre

Mauvais professeur (2011) – Comédie de Cameron Diaz.

Van Helsing (Saison 4) – Série Syfy.

À venir sur Netflix le 28 septembre

Dont le vote compte, expliqué (2020) N – Série Vox sur les élections démocratiques.

À venir sur Netflix le 29 septembre

Michelle Buteau: Bienvenue à Buteaupia (2020) N – Spécial stand-up

Bienvenue dans la mort subite (2020) N – Suite du film Sudden Death de 1995.

À venir sur Netflix le 30 septembre

Meurtre américain: la famille d’à côté (2020) N – Documentaire sur un vrai crime sur la disparition de Shanann Watts.

Braconnier (2020) – Un agriculteur illicite l’ivoire d’un groupe de terroristes internationaux et doit échapper à leurs jeux dangereux et mortels.

Wentworth (Saison 8) – Drame de la prison australienne.

Les garçons du groupe (2020) N – Ryan Murphy a produit un film basé sur la pièce de théâtre de Broadway mettant en vedette Zachary Quinto et Jim Parsons.

