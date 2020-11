L’un des personnages qui sera l’un des plus importants pour la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel est Scarlet Witch, car «WandaVision» Ce sera la première série Marvel Studios pour la plate-forme Disney +, où nous en saurons beaucoup plus sur le personnage et son passé qui sera une partie centrale, mais apparemment ce ne sera pas la seule chose que nous verrons, car nous saurons enfin tous les pouvoirs de Scarlet Witch dans le MCU.

Le personnage de Wanda Maximoff joué par Elizabeth Olsen est l’un des plus puissants de l’ensemble du MCU, ce qui a été présenté dans ‘Avengers: Fin de partie’ face à Thanos sans aucune aide, mais on sait peu de choses sur le grand potentiel de ce personnage, car apparemment ce n’est pas le joyau de l’esprit qui lui a donné ses pouvoirs, mais son gène mutant.

Lors d’un entretien avec Kevin Feige pour Empire Magazine, il a parlé de la série «WandaVision» et assuré que nous connaîtrons enfin tous les pouvoirs de Scarlet Witch dans le MCU, car ce sera une partie importante de ce qui sera établi dans la série:

«Si vous regardez la saga Infinity, je ne pense pas que quiconque ait subi plus de douleur et de traumatisme que Wanda Maximoff et aucun personnage ne semble être aussi puissant que Wanda Maximoff et aucun personnage n’a un ensemble de pouvoirs aussi mal défini et inexploré que Wanda Maximoff. Il semblait donc que l’exploration en valait la peine après ‘Endgame’. Qui d’autre est conscient de ce pouvoir? D’où vient-il? La pierre mentale l’a-t-elle débloquée? “

Apparemment, les pouvoirs de ce personnage seront explorés en profondeur dans la série et il semble qu’ils seront définis, puisque ces pouvoirs ont eu quelques changements dans les bandes dessinées, cette profondeur pourrait donc servir à définir enfin tout le potentiel et enfin savoir ce que c’est. en fait un mutant.