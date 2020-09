‘Patria’ est le grand pari de HBO Espagne. Ainsi, la crise des coronavirus a contraint la plateforme à reporter sa date de création, initialement prévue mi-mai, jusqu’à un moment où le lancement d’une campagne à la hauteur de ce projet de haut niveau pourrait être accompagné. Des mois plus tard, nous sommes déjà dans cette saison promotionnelle, qui a commencé avec une affiche controversée qui fait face à deux situations: la torture de Joxe Mari, membre de l’ETA, et le meurtre de Txato, victime du gang terroriste.

Madrid, aujourd’hui, maintenant. pic.twitter.com/vbVqI5bWeA – Fernando Aramburu (@FernandoArambur) 1 septembre 2020

Cette comparaison n’a pas pris un bon départ sur Twitter, qui a été inondé de critiques à l’encontre de HBO, sans surprise étant donné le sujet délicat que la série aborde. A toutes ces critiques immédiates et véhémentes s’ajoute une plus instruite, peut-être la plus autoritaire sur le sujet, celle de Fernando Aramburu, auteur de « Patria », qui a publié une entrée sur son blog personnel pour offrir son point de vue: « La première affiche promotionnelle de la série télévisée Patria me semble une erreur. «

« Contrairement à de nombreux faiseurs d’opinion pressés, J’ai vu les huit chapitres de la série», ajoute l’écrivain de Saint-Sébastien, qui en profite pour défendre les formes d’adaptation:« Il y a dans ces chapitres une ou deux séquences qui me crient dessus; mais l’intrigue est globalement proche de ce que j’ai raconté dans mon roman, avec une ligne de démarcation claire entre qui souffre et qui fait souffrir; en même temps, avec un objectif clair de montrer la situation humaine de chacun des personnages. «

«Les passages du tournage dans lesquels sont montrées des scènes d’attaques ETA sont explicites et sont clairement liés à l’idéologie qui les a conduits, ne laissant aucune place à la justification des élucubrations. les conséquences du terrorisme sur la vie privée de ceux qui en ont souffert sont claires», explique Aramburu, qui reproche au matériel promotionnel de ne pas synthétiser correctement l’essence du produit:« Je juge que cette première affiche (d’autres moins susceptibles, je crois, de générer des polémiques suivront) pas assez pour se faire une impression complète de la série. «

L’empathie avant tout

Enfin, l’écrivain précise sa position en rappelant les lignes rouges qu’il a imposées lors de la réalisation de son roman à succès: « J’attribue l’affiche à une stratégie marketing que je ne partage pas. Cela viole une règle que je me suis imposée lorsque j’ai écrit mon livre: ne pas perdre de vue la douleur des victimes du terrorisme, les traiter avec l’empathie et l’affection qu’elles méritent. La série, à mon avis, fait. «

‘Patria’ sera présenté au Festival de San Sebastián et sera disponible pour les utilisateurs de HBO Espagne à partir de 27 septembre.