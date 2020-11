Depuis mars 2020, il a été rapporté que l’histoire d’Ellie et Joel passerait au petit écran dans un live-action sous la production Neil Druckman, créateur de cette saga de jeux vidéo avec le scénariste de “ Chernobyl ”, Craig Mazin, cependant, Cela n’a pas été confirmé du tout, il a donc été laissé dans le doute si HBO a approuvé la série de «The Last of Us» ou non la série.

Mais l’attente semble avoir pris fin car via le compte Twitter de HBO, il a été confirmé ce 20 novembre que la société avait donné le feu vert au projet, de sorte que Druckman et Mazin pourront commencer leur travail par écrit. du livret en tant que producteurs exécutifs.

“@HBO sérialise #TheLastOfUs @clmazin et @Neil_Druckmann prêts à écrire et à produire des exécutifs. Carolyn Strauss, @evan_wells, @aqizil et @CarterSwan sont également producteurs exécutifs. Les productions @SPTV, @Naughty_Dog, @PlayStation sont prévues produire », lit-on dans le tweet.

Dans un communiqué officiel publié par Warner Bros., Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation chez HBO, a déclaré que cette série plaira à la fois aux fans du jeu vidéo et au grand public qui n’en est pas conscient et a salué le travail des producteurs de ce projet:

«Craig et Neil sont des visionnaires dans une ligue à part. Avec eux à la barre aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, cette série est sûre de résonner à la fois avec les fans inconditionnels des jeux “ The Last of Us ” et les nouveaux venus dans cette saga qui définit le genre. Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire épique et puissamment immersive. “