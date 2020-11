La série ‘La théorie du Big Bang’ est devenue une histoire d’amour dans la vraie vie, puisqu’en 2010 l’actrice Kaley Cuoco qui a joué Penny a révélé qu’elle avait une relation secrète avec Johnny Galecki, qui joue Leonard et la relation a duré entre 2007 et 2009 dans le plus grand secret, ce qui était plutôt bon malgré une très grande prudence pour éviter d’être pris et même s’ils ne l’ont jamais dit ouvertement, il semble que la raison de la rupture entre Kaley Cuoco et Johnny Galecki semble être très évidente.

‘La théorie du Big Bang’ a été l’une des sitcoms les plus importantes de ces dernières années en battant des records d’audience et de permanence, en plus de conduire à la célébrité ses protagonistes qui sont devenus les acteurs les mieux payés à la télévision, mais malgré leur grande renommée, seuls Kaley Cuoco a pu avancer dans sa carrière dans le show business plus constamment.

Lors d’une interview pour CBS Watch! En 2010, l’interprète de Penny a avoué qu’elle avait une relation avec son collègue pendant deux ans, mais jusqu’à présent, la raison de la rompiment entre Kaley Cuoco et Johnny Galecki, mais tout indique que ils ne voulaient pas faire fonctionner les conflits de leur vie personnelle, en plus de se sentir très sous pression de ne pouvoir le révéler ouvertement, car ils ne pouvaient aller nulle part et parfois ils le niaient devant les caméras, ce qui a apparemment épuisé la relation:

“Ce n’est pas le genre de relation que je veux. Je ne veux pas me cacher. Nous ne pouvions rien faire. Ce n’était pas aussi amusant que nous le voulions. Tout le monde demandait toujours, et nous nions-nions-nions. Et j’ai dit: ‘Pourquoi est-ce que je nie cette personne que j’aime? Cela m’a un peu affecté et je pense que cela l’a aussi affecté. “

Cela a été annoncé par l’actrice en 2010 et malgré leur rupture, les deux acteurs ont continué dans la série et ont eu une amitié qui continue à ce jour malgré le fait qu’ils ont tous deux des partenaires différents et ont mené une vie indépendante. .