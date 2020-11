L’attente a été longue, mais apparemment cela en vaudra la peine dès la sortie de la série Marvel Cinematic Universe, comme l’indique un nouveau morceau dans lequel Funko filtre les costumes de “ The Falcon and the Winter Soldier ”.

La production était censée être la première première originale de Marvel sur Disney +, arrivée en août 2020. avant qu’elle ne soit retardée par la pandémie et qu’elle ne dépasse une date de sortie spécifique, bien qu’elle soit censée être en 2021.

Ainsi, alors que l’équipe de Marvel Studios a récemment terminé la production de la prochaine série, des photos de l’ensemble sont apparues plus fréquemment, montrant des personnages comme Batroc, Sam Wilson et Bucky Barnes.

Malgré cela, très peu de photos offrent un bon aperçu des personnages de la série à venir, mais là où les fuites ont échoué, la marchandise de la série a triomphé.

Funko dévoile les costumes de “ The Falcon and the Winter Soldier ” où les fans peuvent voir leurs personnages préférés plus en détail avant la première de la série.

Quelque chose qui s’était produit auparavant avec Helmut Zemo, l’un des méchants de la série, mais grâce aux photos publiées par @ dis.pops sur Instagram, les fans peuvent voir les costumes complets (et gadgets) des trois personnages principaux.

Dans le cas de Falcon, on peut voir qu’il est accompagné de Redwing, le petit droïde que l’on pouvait voir en action pendant ‘Captain America: Civil War’.

Tandis que dans le cas de Bucky, le détail selon lequel son nom est Winter Soldier se démarque, au lieu de son prénom, qui pourrait être une référence à la série, ou peut-être qu’il reprendra cette identité pour une mission.

Le propriétaire initial des images des publications affirme avoir acheté les figurines dans un magasin local, malgré le fait que Funko ne les ait pas encore officiellement annoncées pour le lancement.

“ The Falcon and the Winter Soldier ” n’a pas encore de date de sortie, mais devrait arriver dans le courant de 2021.