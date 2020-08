Les hommages et l’amour continuent d’affluer pour l’acteur Chadwick Boseman, et les gens s’émerveillent de tout ce qu’il a accompli au cours des quatre dernières années tout en traitant un diagnostic de cancer.

Ses pairs et ses fans du monde entier se souviennent de lui comme d’une âme gentille, royale et talentueuse, ainsi que de quelqu’un qui était engagé dans son art.

Les parents de Boseman étaient extrêmement favorables à son travail et l’accompagnaient parfois sur le plateau. Il a donné vie à Jackie Robinson, James Brown et Black Panther de Marvel, mais il y a eu un moment spécial dans sa carrière qui lui a permis de savoir que son père, Leroy Boseman, approuvait.

Fin 2019, Chadwick Boseman dirigeait 6 grands films

Entre 2013 et 2019, Boseman a joué le rôle principal dans 6 films, dont 42, Get on Up, Marshall, Black Panther et 21 Bridges. Il a impressionné le public avec son portrait de Jackie Robinson dans 42, a impressionné tout le monde avec cette performance en tant que James Brown dans Get on Up et s’est attaqué à une icône des droits civiques dans Marshall.

Lorsque Boseman est devenu King T’Challa alias Black Panther, il a également inspiré d’innombrables enfants (et adultes) d’une manière qui n’avait pas été vue dans le monde des super-héros.

Si vous ne connaissiez pas ses références avant Marvel, vous en avez certainement appris plus après Black Panther. Son rôle a établi une nouvelle norme hollywoodienne et a changé le jeu, et Boseman a rendu beaucoup de gens fiers.

Même avec toutes les distinctions susmentionnées à son actif, il y avait un film qui l’a scellé entre lui et son père.

Le père de Boseman l’a surpris avec un compliment «fier» pour son rôle

La fierté parentale et la validation sont deux choses auxquelles de nombreuses personnes peuvent s’identifier. Lors d’une interview avec HeatWorld en 2019, Boseman a discuté de son film 21 Bridges et a été interrogé sur les moments de carrière qui ont rendu ses parents fiers.

Il a partagé que son père n’avait jamais vraiment été du genre à exprimer verbalement de tels sentiments, mais un film l’a poussé à dire quelque chose. Cela a vraiment frappé Boseman.

«Je pense que la première fois et probablement le moment le plus significatif qu’il a fait, c’était après avoir vu Get on Up», a-t-il déclaré. « Il se tenait à côté de moi et il est juste sorti et a dit: » Hé, je suis fier de toi. « Donc ce serait probablement celui qui commencerait à me faire une petite larme aux yeux. »

Boseman a ajouté qu’il croyait que depuis que son père a vu le processus de travail et le produit final, cela jette une lumière différente sur lui en tant qu’artiste. Il pensait que cela donnait à son père une nouvelle compréhension.

Leroy Boseman est intervenu sur le tournage de «42»

Les parents de Chadwick Boseman sont montés sur le pont pour assister de première main au travail acharné de leur fils sur les plateaux de cinéma. En tant qu’invité de Jimmy Kimmel Live en 2017, Boseman a raconté l’histoire de son père intervenant lors du tournage de 2013’s 42.

Le biopic de Jackie Robinson était physiquement exigeant et à un moment donné, les reprises devenaient trop lourdes pour le père de Boseman.

Il a dit à son fils et au réalisateur: «Vous ne pouvez plus faire ça. Vous allez avoir mal au corps! » Boseman a plaisanté en disant que le réalisateur avait arrêté la cascade après 15 prises parce que son père en disait assez.

Pour les fans intéressés par la diffusion en continu de Boseman's Get on Up, Black Panther, Marshall, 21 Bridges et 42, ils sont tous disponibles sur Amazon Prime Video.