HISTOIRES CONNEXES

Wakanda – et le roi T’Challa – pour toujours.

Après une présentation spéciale de Black Panther de Marvel à 20h / 19h, ABC se souviendra du regretté Chadwick Boseman avec une émission spéciale d’ABC News intitulée Chadwick Boseman – Un hommage pour un roi. Le film sera diffusé sans publicité, menant à l’hommage de 40 minutes, qui débutera à 22h20.

L’émission spéciale célébrera la vie, l’héritage et la carrière de l’acteur, y compris l’impact culturel qu’il a eu à l’écran et hors écran. Il présentera également des hommages de célébrités, de personnalités politiques et de fans du monde entier, y compris certains de ses co-stars, mettant en lumière la bataille contre le cancer qu’il a menée en privé.

Boseman est décédé vendredi après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon qui n’a jamais été rendue publique. « Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous en êtes venus à aimer », a écrit sa famille sur Twitter.

Black Panther met en vedette Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker, Danai Gurira, Daniel Kaluuya et Angela Bassett. Il suit T’Challa (Boseman) qui, après la mort de son père, le roi de Wakanda, retourne chez lui dans cette nation africaine isolée et technologiquement avancée pour prendre sa place de roi.

Le film a reçu sept nominations aux 91e Oscars, dont celui du meilleur film, avec des victoires pour la meilleure conception de costumes, la meilleure musique originale et la meilleure conception de production. Black Panther est le premier film de super-héros à recevoir une nomination pour le meilleur film et le premier film de l’univers cinématographique Marvel à remporter un Oscar. Il a également reçu trois nominations aux Golden Globes et obtenu deux victoires à la Screen Actors Guild et trois prix Critics ’Choice.