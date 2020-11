Mexico.- Le Family Network et Unión Mujer ont organisé un colloque international intitulé “Les femmes changent de cap”. Afin de faire tomber les barrières culturelles et de poursuivre le débat constructif sur le rôle des femmes dans la société.

Cynthia Hotton, économiste, diplomate et maintenant politicienne, est venue d’Argentine et a expliqué qu’il existe actuellement un féminisme qui joue contre les femmes elles-mêmes.

Pour cette raison, il a décrit que l’identité des hommes et des femmes est égale en termes de capacité intellectuelle, d’attentes de progrès, de développement économique, d’honnêteté et de respect des institutions. Et c’est à partir de cet endroit que chacun construit son espace dans la famille et dans la société.

“Nous sommes différents en termes de biologie et d’essence, mais c’est là que nous nous complétons avec l’homme et ses vertus”, a-t-il ajouté.

D’autre part, Alicia Rubio, politicienne et écrivaine espagnole, a expliqué que le féminisme a été emporté par la pensée marxiste et c’est pourquoi ils utilisent les femmes pour détruire les structures sociales.

“Nous ne pensons pas que la famille soit une structure oppressive”, a déclaré Rubio.

Il a également exprimé que le féminisme actuel utilise l’arme du mensonge, comme une arme révolutionnaire. Ils ne se soucient pas s’ils mentent avec des chiffres manquants sur les décès dus à un avortement clandestin, tant que la dépénalisation de l’avortement est approuvée par le Congrès.

De cette manière, il a souligné qu’ils ne conçoivent pas la destruction de la famille et la séparation qui nous détruit en tant qu’espèce.

«… Nous ne pouvons pas leur permettre d’appeler nos fils violents ou de dire à nos filles dès leur plus jeune âge qu’elles sont des victimes; parce que ce n’est pas vrai, ces rôles sont créés par eux ».

Alicia Rubio dans Women change le cours.

D’un autre côté, ils ont appelé les femmes à participer de plus en plus à la politique pour occuper les postes de décideurs dans les organisations internationales, a déclaré la secrétaire nationale à la famille et aux droits de l’homme au Brésil et chercheuse à Harvard, Angela Gandra. .

Il a également décrit que les femmes sont toujours des mères, qu’elles soient biologiques ou non, mais qu’elles ont un regard de mère vers la société. Et c’est pourquoi c’est une contribution à la politique.

«La femme au regard maternel reçoit, est inclusive et écoute. Elle nourrit car c’est un esprit de solidarité avec la capacité de faire et de stimuler la générosité de l’homme. De plus, la femme n’abandonne pas, elle est capable d’être et d’avancer dans tout ce qui est proposé et va jusqu’au bout.

Dra. Angela Gandra dans Les femmes changent de cap.

Pour tout cela, ils ont appelé au rétablissement du dialogue entre les hommes et les femmes, du mariage aux enfants et aux nouvelles générations. Et ainsi renforcer le moteur et le soutien d’une société qui est amour. Pas l’usage de la violence, ont-ils ajouté.

Ils ont souligné que l’un des grands objectifs de l’ONU est la réduction de la population et c’est pourquoi Le féminisme radical est un outil très utile pour l’ONU pour atteindre ces objectifs. Puisqu’elles focalisent le combat des femmes sur des droits supposés uniquement pour favoriser l’avortement et l’éclatement de la famille.

«Si nous renforçons une femme, nous renforçons une famille et ainsi nous renforçons la société», a ajouté Maviela León du Family Network.

Colloque international, Les femmes changent de cap.

Ces femmes transforment chacun de leurs secteurs et ont atteint des espaces où elles peuvent transcender et influencer de manière constructive, a déclaré Paulina Amozurrutia, coordinatrice d’Unión Mujer et militante pour la vie et la famille.

