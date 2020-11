Los Angeles – Le Weeknd sera le protagoniste du prochain spectacle de mi-temps de la Super Bowl.

The Weeknd prendra le relais de Jennifer Lopez et Shakira, qui a donné un spectacle avec un accent latin marqué en début d’année.

Madonna, Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Bruno Mars, Coldplay et Beyoncé, sont quelques-uns des artistes qui l’ont été ces dernières années.

Cela a été annoncé par The Weeknd:

«Nous avons tous grandi en regardant les plus grands artistes du monde au Super Bowl et vous ne pouvez que rêver d’être dans cette position. Je suis honoré et ravi d’être au centre de cette scène cette année. “

Le Super Bowl, la finale de la ligue de football professionnel NFL, se tiendra à Tampa Bay le 7 février 2021.

On ne sait pas quel sera le format au milieu de la pandémie de coronavirus, puisque la performance rassemble généralement des centaines de milliers de téléspectateurs en direct, à la fois à la télévision et dans les gradins et sur le terrain lui-même, ainsi que des danseurs et autres artistes invités.

“Après une année sans musique, nous avons hâte de voir The Weeknd transformer la plus grande scène du monde avec son talent et sa créativité sans limites, offrant ce qui sera sans aucun doute une performance inoubliable dont on se souviendra pendant des années”, a-t-il déclaré. Todd Kaplan, vice-président de la publicité pour Pepsi, la marque sponsor de l’événement.

The Weeknd a joué dans les derniers MTV VMA Awards, l’une des performances les plus discutées pendant la pandémie actuelle, lorsqu’il a décidé de chanter seul sur le toit d’un gratte-ciel de New York enregistré avec un hélicoptère.

Leur participation au Super Bowl aura le défi de battre le public que Shakira et Jennifer López ont obtenu avec l’émission précédente, vue en direct par plus de 103 millions de téléspectateurs.

Les deux chanteurs ont montré leur fierté latine dans un spectacle frénétique plus hispanique que jamais avec la participation particulière des stars de la musique urbaine J Balvin et Bad Bunny. .

