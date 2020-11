«L’île des tentations» a été couronnée comme l’une des «émissions de téléréalité» les plus regardées de l’année dernière et il semble que la deuxième édition se déroule dans le même sens. Ceux de Telecinco font tout leur possible pour que le programme triomphe à nouveau tant à la télévision que sur les réseaux sociaux (on sait déjà que les candidats donnent toujours beaucoup de jeu pour faire parler les téléspectateurs) et tout indique que maintenant ils triompheront également sur Spotify.

Et est-ce que «L’île des tentations 2» a déjà une playlist officielle sur la plate-forme musicale. En une seule journée, il accumule plus de 5 000 followers et le plus drôle, c’est que ce n’est pas la première «playlist» du programme. Bien que ce soit officiel, il existe des précédents créés par des fans de la «télé-réalité» qui comptent plus de 35 000 abonnés.

Cela ne nous surprend pas non plus. Il y a des années, nous écoutions des chansons dans des films ou des émissions de télévision et nous nous demandions toujours ce que cette chanson jouait. Maintenant, nous avons des applications comme Shazam pour les découvrir et, encore mieux, des plateformes comme Spotify ou Youtube qui collectent toute la musique qui sonne.

Nous avons déjà vu à quel point les grandes listes de lecture d’émissions telles que «Ma maison est à toi» de Bertín Osborne ont triomphé et cette fois, c’est au tour des derniers «tubes» nationaux et internationaux que nous entendons dans «L’île des tentations 2».

Reggaeton, rock et auteurs-compositeurs-interprètes: variété musicale dans ‘La isla de las temptaciones 2’

La nouvelle saison mettra en vedette des succès tels que “ Caramelo ” d’Ozuna, et des chansons d’artistes tels que les Black Eyed Peas, Maluma, Rosalía, C. Tangana, Abraham Mateo, Miley Cyrus, Foo Fighters, Alicia Keys, Natalia Lafourcade, Shakira, ou même le groupe de Barcelone qui est devenu célèbre pendant l’accouchement, Stay Homas. Telecinco n’a pas lésiné sur les genres musicaux lors du choix d’un répertoire.