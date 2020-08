Charrisse Jordan est l’une des anciennes stars de The Real Housewives of Potomac. La personnalité de la télé-réalité a fait quelques apparitions au cours de la saison 5 de l’émission et est impliquée dans un grand scénario. Il a été révélé dans la série Bravo qu’il y avait une rumeur vicieuse sur Monique Samuels et son mariage. Cette dernière a pointé du doigt Jordan et elle est maintenant en train de riposter et de révéler la personne qui a tout déclenché.

Monique Samuels et Charrisse Jordan | Tommy Garcia / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Quelle est la rumeur sur Monique Samuels?

Les dames du RHOP ne plaisantent pas et la saison 5 a débuté avec une tension majeure entre elles. Candiace Dillard a célébré son anniversaire de mariage d’un an et a invité les filles à une fête. Parmi les participants figurait Jordan, que Samuels a évité. Les deux ont eu des retombées lors de la saison 3 de la série et leur amitié a encore plus souffert depuis.

«Charrisse a facilité des rumeurs désagréables sur moi et ma famille. Pourquoi voudrais-je être dans le coin? » Samuels a déclaré lors d’un confessionnal sur l’émission.

Gizelle Bryant a aidé les téléspectateurs à donner un contexte à la querelle entre Samuels et Jordan. Elle a dit qu’il y avait une rumeur selon laquelle Samuels aurait trompé son mari avec son entraîneur personnel.

Monique Samuels parle des rumeurs

Bien que Samuels ne veuille pas parler des rumeurs sur l’émission, elle est allée sur Instagram Live pour clarifier le désordre avec les fans. Lors de l’émission, la star de Bravo a évoqué une réunion où certaines de ses co-stars complotaient pour larguer une bombe.

«Gizelle envisage d’aller à [the] réunion pour dire aux gens que Chase n’est pas de Chris et que vous le trompiez et que ce n’est pas son bébé », a déclaré Samuels que Karen Huger lui avait dit.

Selon Samuels, Bryant voulait dire que son nouveau-né n’était pas celui de son mari.

«À quel point est-ce dégoûtant? Tu peux dire ce que tu veux de moi, mais pour parler de mon enfant? Ajouta Samuels. «Si quelqu’un parlait de l’une des filles de Gizelle ou même des illégitimes de son ex, elle deviendrait folle. Pour évoquer le nom de mon enfant, quand vous savez que le désordre n’est pas vrai, à quel point est-ce dégoûtant. »

Charrisse Jordan était-il impliqué?

Jordan riposte maintenant aux allégations selon lesquelles elle a contribué à la propagation de la rumeur. L’ancienne star de Housewives rompt maintenant son silence et nie avoir aidé tout le monde avec le thé.

« [Monique]Le meilleur ami de a lancé une rumeur, OK? Je n’ai rien à voir avec la rumeur », a déclaré Jordan à Hollywood Life en se référant à l’amie de Samuel, Gigi.

«Le meilleur ami a dit à tout le monde de la production à l’entreprise, à la distribution, alors à qui ai-je dit? Et elle sait que son amie faisait ça, mais ce qu’elle pensait, c’était que j’allais venir dans la série et l’utiliser comme une fin.

Le mari de Samuels, Chris, a déclaré lors de l’émission Instagram Live qu’il voulait affronter Jordan, mais ce n’est pas quelque chose que ce dernier veut faire.

«Je ne vais jamais me disputer ou quoi que ce soit avec Chris. Je ne discute pas avec les hommes », dit-elle.

Les vraies femmes au foyer de Potomac sont diffusées le dimanche soir à 21 h. ET sur Bravo.