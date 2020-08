Nous vivons à l’ère de la nostalgie. Ces dernières années, le petit écran a été rempli de reprises, de remakes et de suites qui tentent de profiter de notre amour pour les productions audiovisuelles qui nous ont marqués dans le passé, car ces séries sont encore gravées dans notre mémoire. Et il n’y a rien que nous aimons plus qu’une réunion d’acteurs de l’une de ces fictions emblématiques qui sont l’histoire de notre télévision, comme cela vient de se produire avec deux membres du casting de ‘Family Doctor’.

Aarón Guerrero et Antonio Molero

Les acteurs Aarón Guerrero et Antonio Molero se sont réunis après avoir joué à Chechu et Poli il y a plus de vingt ans dans la fiction produite par Globomedia pour Telecinco. Pendant neuf saisons, 119 épisodes et quatre ans à l’antenne, ils ont partagé des séquences dans la demeure inoubliable du Dr Nacho Martín (Emilio Aragón).

Guerrero a donné vie au petit Chechu, le deuxième fils de la famille Martín, tandis que Molero est entré dans la peau de Hipólito Moyano, le petit ami de l’assistant bavard Juani (Luisa Martín). Maintenant, ils se sont retrouvés dans un restaurant, comme Guerrero l’a partagé sur son compte Instagram avec le texte « Hipólito et Chechu … reviens! »

Deux chemins différents

Bien que les deux soient devenus populaires pour leur participation à ‘Family Doctor’, leurs carrières ont suivi des directions très différentes. Tandis que Molero a été un habitué du petit écran avec des séries telles que «Los Serrano», «BuenAgente», «Amar es para siempre» ou «Madres». Amor y vida ‘, Guerrero a développé son activité professionnelle loin des projecteurs. Après la série «Ana y los siete» et le talent «Regarde qui saute!», Il s’est concentré sur l’hôtellerie avec les habitants de La Malaje et La Tía Feli.