Mexico,- Le Real Betis a été battu ce soir à San Mamés et par un glissement de terrain. L’équipe Verdiblanco a été battue de bout en bout par l’Athletic Club et n’a pas pu répondre.

La principale nouveauté dans les onze bétiques était la paire de centrales, formée par Sidnei et Víctor Ruiz, qui a fait ses débuts. En outre, l’équipe de jeunes Rodri a également fait ses débuts dans les onze. Le match était difficile pour le Betis, puisque, après huit minutes de jeu, les lions ont profité d’un but de Víctor Ruiz. Quelques minutes plus tard, un but de Guido Rodríguez était annulé en raison d’un hors-jeu serré. Après une demi-heure de jeu, l’Athletic a doublé son avantage grâce à Capa.

En seconde période, l’équipe locale a terminé le match avec des buts de Muniain et Berenguer contre un Betis qui n’a pas réagi.

Club athlétique: Unai Simón, Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri (Balenziaga 87 ′), Vesga, Vencedor, Muniain (Morcillo 70 ′), Berenguer (Sancet 70 ′), Williams (Raúl García 76 ′) et Villalibre (Lekue 87 ′).

Real Betis Balompié: Bravo, Emerson, Sidnei, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho (gardé 61 ′), Rodri (Aitor Ruibal 83 ′), Joaquín (Lainez 70 ′), Tello (Loren 61 ′) et Sanabria (Borja Iglesias 61 ′).

Buts: 1-0. Víctor Ruiz, pp (8 ‘); 2-0. Couche (32 ′); 3-0. Muniain (59 ′); 4-0. Berenguer (68 ′).

Arbitre: Javier Alberola Rojas, comité de Castilla-La Mancha.

Le Mexicain Andrés Guardado a débuté comme partant et est sorti du changement dans la partie complémentaire, de son côté Diego Lainez a été actif dans les dernières minutes du match.

Photo gracieuseté du Real Betis

